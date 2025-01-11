إصدار العدد 110 من مجلة دراسات شرق أوسطية

وتضمن العدد مقالًا افتتاحيًا حول "تداعيات التغيرات الجيوسياسية"، إضافة إلى أربعة بحوث ودراسات محكمة، بما في ذلك دراسة حول "الأزمات العربية وتأثير التدخلات الخارجية"، وأخرى تناولت موضوع "خصخصة الحروب وصناعة الأزمات" وتحليلًا للتغيرات في طبيعة الصراعات الدولية.
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