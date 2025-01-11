إصدار العدد 110 من مجلة دراسات شرق أوسطية

الوكيل الإخباري- أصدر مركز دراسات الشرق الأوسط العدد 110 من مجلة "دراسات شرق أوسطية" بالتعاون مع المؤسسة الأردنية للبحوث والمعلومات، متناولًا قضايا متنوعة ومهمة في منطقة الشرق الأوسط.

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