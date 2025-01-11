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إصدار العدد 110 من مجلة دراسات شرق أوسطية

مجلة دراسات شرق أوسطية
مجلة دراسات شرق أوسطية
السبت، 11-01-2025 06:58 م

الوكيل الإخباري-   أصدر مركز دراسات الشرق الأوسط العدد 110 من مجلة "دراسات شرق أوسطية" بالتعاون مع المؤسسة الأردنية للبحوث والمعلومات، متناولًا قضايا متنوعة ومهمة في منطقة الشرق الأوسط.

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وتضمن العدد مقالًا افتتاحيًا حول "تداعيات التغيرات الجيوسياسية"، إضافة إلى أربعة بحوث ودراسات محكمة، بما في ذلك دراسة حول "الأزمات العربية وتأثير التدخلات الخارجية"، وأخرى تناولت موضوع "خصخصة الحروب وصناعة الأزمات" وتحليلًا للتغيرات في طبيعة الصراعات الدولية.

 
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