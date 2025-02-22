إضاءة قلعة القطرانة الأثريَّة

الوكيل الإخباري- أضاءت وزارة السياحة والآثار قلعة القطرانة الأثريَّة، وذلك في إطار العمل على تطوير الموقع التاريخي للقلعة وتعزيز مكانته كوجهة سياحيَّة أردنيَّة.

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