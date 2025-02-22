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إضاءة قلعة القطرانة الأثريَّة

إضاءة قلعة القطرانة الأثريَّة
إضاءة قلعة القطرانة الأثريَّة
السبت، 22-02-2025 06:09 م

الوكيل الإخباري-   أضاءت وزارة السياحة والآثار قلعة القطرانة الأثريَّة، وذلك في إطار العمل على تطوير الموقع التاريخي للقلعة وتعزيز مكانته كوجهة سياحيَّة أردنيَّة.

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وكان رئيس الوزراء جعفر حسَّان قد وجّه خلال جولته الميدانيَّة الأسبوع الماضي إلى عدد من محافظات الجنوب، للعمل على تطوير موقع قلعة القطرانة الأثري، وإقامة مركز للزوّار واستراحة لتفعيله وإبراز قيمته التاريخية.

 
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