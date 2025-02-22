إضاءة قلعة القطرانة الأثريَّة

وكان رئيس الوزراء جعفر حسَّان قد وجّه خلال جولته الميدانيَّة الأسبوع الماضي إلى عدد من محافظات الجنوب، للعمل على تطوير موقع قلعة القطرانة الأثري، وإقامة مركز للزوّار واستراحة لتفعيله وإبراز قيمته التاريخية.
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