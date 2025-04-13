إطلاق الدورة الخامسة لجائزة الحسين لأبحاث السرطان

وتهدف الجائزة إلى تطوير أبحاث السرطان في العالم العربي وعدم الاكتفاء بالأبحاث الغربية وفهم خصائص السرطان في منطقتنا، لنتمكن من مواجهة السرطان والتغلب عليه بطرق علمية متقدمة.
وتتضمن مجالات الجائزة كلا من جائزة إنجاز العمر ضمن المسارين الإقليمي والدولي، وجائزة الباحث الناشئ التي تمنح لتكريم الباحثين في بداية مسارهم المهني 45 عاما وأقل لمساهماتهم المؤثرة والمبدعة في أبحاث السرطان.
أما منحة الباحث الواعد التي ستدعم مقترحين بحثيين، يتم إنجازهما في العالم العربي من قبل باحثين شابين واعدين، بالإضافة الى فئة برنامج التطوير المهني للتميز في رعاية مرضى السرطان التي تكرم البرامج التابعة لجامعات أو مؤسسات أكاديمية أو مستشفيات معتمدة في رعاية مرضى السرطان في العالم العربي.
ويمكن تقديم طلبات المشاركة أمام الباحثين العرب من خلال الرابط www.kinghusseincanceraward.jo وسيكون التقديم متاحا حتى تاريخ 15 حزيران المقبل.
وتقدم للجائزة العام الماضي 272 باحثا وباحثة من 28 دولة، خضعت طلباتهم لتقييم من قبل لجنة تحكيم متخصصة بناء على معايير البحث العلمي.
يذكر أن مؤسسة الحسين للسرطان هي مؤسسة وطنية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تأسست عام 2001 بإرادة ملكية سامية برئاسة سمو الأميرة غيداء طلال.
وتترأس سمو الأميرة غيداء إدارة شؤون مؤسسة ومركز الحسين للسرطان مع هيئة أمناء تضم نخبة من المتطوعين الخبراء في المجالات الصحية والاقتصادية والمالية وتعمل على إنقاذ حياة مرضى السرطان من خلال توفير أفضل رعاية شمولية بأعلى المعايير، بالإضافة إلى حشد الجهود للكفاح ضد السرطان في الأردن والمنطقة.
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