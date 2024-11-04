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إطلاق بوابة صاحب العمل لخدمات التفتيش والسلامة والصحة المهنية

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وزارة العمل
الإثنين، 04-11-2024 11:07 ص

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة العمل على موقعها الإلكتروني "بوابة صاحب العمل لخدمات التفتيش والسلامة والصحة المهنية".

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وبين مدير مديرية التفتيش في الوزارة المهندس هيثم النجداوي أن هذه البوابة إلكترونية يتم الدخول لها من خلال الموقع الإلكتروني (https://mol.gov.jo) وتوفر مجموعة من الخدمات الإلكترونية لأصحاب العمل لتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بكل منشأة وتوفيرا لوقتهم وجهدهم. 


وأشار إلى أن البوابة تقدم 13 خدمة إلكترونية لأصحاب العمل سيتم إطلاقها على مراحل خلال الفترة المقبلة.


وأكد أن ستطلق في المرحلة الأولى عدة خدمات من خلال البوابة  وهي: خدمة إدخال فروع المنشأة في حال لم تكن مدرجة من ضمن الفروع الموجودة بقاعدة بيانات وزارة العمل، وخدمة إدخال العاملين بالمنشأة الذين سيتم استخدامهم في الخدمات الالكترونية، وخدمة ملخص الزيارات التفتيشية التي تم زيارتها من قبل مفتشي الوزارة وذلك لضمان الشفافية، وخدمة الاعتراض على إجراءات التفتيش ونتائج الزيارة، وخدمة ارفاق الملفات المطلوبة من المفتش بعد الانتهاء من الزيارة.

 

ونوه النجداوي إلى أنه بإمكان أصحاب العمل الراغبين بمزيد من المعلومات أو الدعم الفني التواصل على هاتف رقم: 60/2221020 فرعي رقم: 2334.

 
gnews

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