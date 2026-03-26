إطلاق تجريبي لنظام الإنذار المبكر على الهواتف المحمولة في الأردن

وتم تحديد إقليم البترا لتنفيذ هذه التجربة، في ظل الظروف الجوية السائدة، بهدف تقييم كفاءة النظام وفاعليته على أرض الواقع.
وتهدف هذه التجربة إلى اختبار فاعلية النظام في إيصال التنبيهات بشكل مباشر وفوري إلى المواطنين، لا سيما في الحالات المرتبطة بالظروف الجوية أو الطارئة.
وسيصدر مع الرسالة التي ستصل إلى الهواتف المحمولة تنبيه صوتي لجذب انتباه المواطنين وضمان الاطلاع عليها بشكل فوري.
وأكدت الجهات المعنية أن الرسائل التي ستصل إلى الهواتف هي رسائل تجريبية، داعيةً المواطنين إلى عدم القلق عند استلامها، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن تطوير منظومة الاتصال والتوعية المبكرة في المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
"الإدارة المحلية": التعامل مع جميع الملاحظات الواردة جراء المنخفض الجوي في الكرك
-
الملك يشدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية
-
إغلاق جسر الشامية في معان مؤقتاً بسبب ارتفاع منسوب المياه
-
بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية
-
الموافقة على عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل في تموز لطلبة "البلقاء التطبيقية"
-
الحاج توفيق: لا يجوز أن يكون متقاعد الضمان فقير
-
المياه: فيضان 4 سدود جنوب المملكة
-
إحباط محاولة تسلل شخصين عبر الحدود الشمالية إلى سوريا