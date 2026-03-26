إطلاق تجريبي لنظام الإنذار المبكر على الهواتف المحمولة في الأردن

تعبيرية
الخميس، 26-03-2026 02:58 م

الوكيل الإخباري- تطلق وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، تجريبياً نظام الإنذار المبكر على الهواتف المحمولة، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الجاهزية والاستجابة للحالات الطارئة.

وتم تحديد إقليم البترا لتنفيذ هذه التجربة، في ظل الظروف الجوية السائدة، بهدف تقييم كفاءة النظام وفاعليته على أرض الواقع.

وتهدف هذه التجربة إلى اختبار فاعلية النظام في إيصال التنبيهات بشكل مباشر وفوري إلى المواطنين، لا سيما في الحالات المرتبطة بالظروف الجوية أو الطارئة.

وسيصدر مع الرسالة التي ستصل إلى الهواتف المحمولة تنبيه صوتي لجذب انتباه المواطنين وضمان الاطلاع عليها بشكل فوري.

وأكدت الجهات المعنية أن الرسائل التي ستصل إلى الهواتف هي رسائل تجريبية، داعيةً المواطنين إلى عدم القلق عند استلامها، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن تطوير منظومة الاتصال والتوعية المبكرة في المملكة.

"الإدارة المحلية": التعامل مع جميع الملاحظات الواردة جراء المنخفض الجوي في الكرك

أخبار محلية "الإدارة المحلية": التعامل مع جميع الملاحظات الواردة جراء المنخفض الجوي في الكرك

أخبار محلية الملك يشدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية

عربي ودولي ترامب: المفاوضون الإيرانيون يتوسلون إلينا لإبرام صفقة

أخبار محلية إغلاق جسر الشامية في معان مؤقتاً بسبب ارتفاع منسوب المياه

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار الشركات اتجاهات السوق لعام 2026 التي يجب على كل متداول مراقبتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أخبار محلية الموافقة على عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل في تموز لطلبة "البلقاء التطبيقية"

أخبار محلية الحاج توفيق: لا يجوز أن يكون متقاعد الضمان فقير



 






