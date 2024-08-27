إطلاق جائزة التميز في الأمن السيبراني

الوكيل الإخباري- أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني بالشراكة مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز اليوم الثلاثاء، الدورة الأولى لجائزة التميز في الأمن السيبراني.

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وتشكل الجائزة سباقا وتحديا جديدا للمؤسسات الوطنية لإثبات تميزها وريادتها في حماية بياناتها وأصولها الرقمية، وبحيث تكون دافعاً للمواهب الوطنية للإبداع والابتكار بهدف تعزيز مكانة الأردن الرائدة في الأمن السيبراني إقليميا وعالمياً.



وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة، إنه سبق مرحلة اطلاق الجائزة تصميم وتطوير نماذج تميز في الأمن السيبراني ببصمة وهوية أردنية تضمنت إعداد نموذج للتميز الأردني في الأمن السيبراني، وإعداد نموذج الابداع والابتكار الأردني في الأمن السيبراني.



وأوضح ان الجائزة تهدف الى تسليط الضوء على أهمية تطوير منظومة الأمن السيبراني لدى المؤسسات الحكومية والخاصة، والالتزام بضوابط ومعايير الأمن السيبراني الوطنية والعالمية، وتشجيع المواهب الأردنية على تطوير حلول رقمية مبتكرة تساهم في مواجهة التهديدات السيبرانية الناشئة والمتطورة في ظل التطور الرقمي والتكنولوجي الهائل الذي يجتاح العالم.



وأضاف المحارمة، انه سيرافق اطلاق الجائزة تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع لدى المؤسسات الوطنية المشاركة في الجائزة، بهدف رفع كفاءتها في إدارة عملياتها السيبرانية.



من جهته أشار المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز الدكتور إبراهيم الروابدة، الى فئات الجائزة الثلاثة وهي: جائزة التميز في الأمن السيبراني للقطاع العام، وأخرى للقطاع الخاص والثالثة جائزة الابداع والابتكار في الأمن السيبراني، بهدف دعم توفير بيئة سيبرانية آمنة ومرنة تساعد الهيئات والمؤسسات والأفراد على تحقيق طموحاتهم، وتمكن من التطور وبما يحقق جودة الحياة الرقمية وخلق مجتمع أردني رقمي آمن وتعزيز هوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف.



وأضاف، ان الجائزة تأتي ضمن شراكة بين مركز الملك عبدالله الثاني للتميز والمركز الوطني للأمن السيبراني من أجل بناء منظومة التميز في الأمن السيبراني على المستوى الوطني، ودعم ثقافة التميز والإبداع والابتكار من خلال إيجاد بيئة وطنية حاضنة لمبادرات ومشاريع ونشاطات التميز في الأمن السيبراني من خلال بناء نموذج تميز أردني للأمن السيبراني استناداً للمعايير الوطنية والعالمية.



يذكر ان الجائزة تهدف الى دعم تحقيق الرؤية الاستراتيجية للفضاء السيبراني الأردني للأعوام 2024-2028 والمتمثلة في "فضاء سيبراني أردني آمن وموثوق وقادر على الصمود، ومعتمد على القدرات الوطنية، ومعزز للاقتصاد والرفاه المجتمعي".