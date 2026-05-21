إطلاق حملة توعوية في المدارس للوقاية من آفة المخدرات

الخميس، 21-05-2026 06:06 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام، الخميس، الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات في المدارس تحت شعار: "نعم للحياة.. لا للمخدرات".

وتهدف المبادرة لرفع وعي الطلبة بمخاطر المخدرات وآثارها الصحية والاجتماعية، والوقاية المبكرة باعتبار المدرسة خط الدفاع الأول، إضافة لتنمية مهارات تقدير الذات واتخاذ القرار السليم لدى الطلبة.


وأكد رئيس قسم التوعية في إدارة مكافحة المخدرات، المقدم نبيل الرواشدة، خلال الحفل الذي حضره عدد من التربويين ومديري المدارس والمرشدين التربويين والمعلمين، حرص مديرية الأمن العام على تعزيز التوعية والوقاية من آفة المخدرات، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الأمنية في مكافحة هذه الآفة وحماية المجتمع.

 
 


