إطلاق حملة توعوية في المدارس للوقاية من آفة المخدرات

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام، الخميس، الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات في المدارس تحت شعار: "نعم للحياة.. لا للمخدرات".

وتهدف المبادرة لرفع وعي الطلبة بمخاطر المخدرات وآثارها الصحية والاجتماعية، والوقاية المبكرة باعتبار المدرسة خط الدفاع الأول، إضافة لتنمية مهارات تقدير الذات واتخاذ القرار السليم لدى الطلبة.