 
الخميس 2024-10-31 06:21 م
 

إطلاق خدمة تفعيل الهوية الرقمية للمغتربين في السعودية

علم السعودية
السعودية
الخميس، 31-10-2024 05:55 م

الوكيل الإخباري-   - في خطوة لتعزيز الخدمات الحكومية المقدّمة للمواطنين الأردنيين المقيمين خارج المملكة الأردنية الهاشمية، أعلنت وزارتا الخارجية وشؤون المغتربين، والاقتصاد الرقمي والريادة، عن إطلاق خدمة تفعيل الهوية الرقمية للمغتربين في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال شركة البريد الأردني الشريك الرئيس في تقديم هذه الخدمة داخل المملكة وخارجها، وبدعم من شركة "ايرس جارد" الرائدة في مجال تطوير تكنولوجيا التحقق من بصمة العين.

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وفي إطار التعاون الاستراتيجي بين شركة البريد الأردني وشركة "في إف إس جلوبال"، سيتم تفعيل خدمة الهوية الرقمية عبر مكاتب شركة "في إف إس جلوبال" داخل المملكة العربية السعودية، إذ أصبحت هذه الخدمة متاحة الآن أمام الأردنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من يوم غد، ومن المتوقع أن يستفيد منها نحو 500 ألف أردني مغترب، وذلك في سياق خطة التحول الرقمي في الأردن، التي تعد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المُمَكِّن الرئيسي لتنفيذها، وبما يعكس تكامل الخدمة مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، الأمر الذي سيسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير وصول المواطنين إليها.

وافتتح سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة العربية السعودية الدكتور هيثم أبو الفول فرع تقديم خدمة تفعيل الهوية الرقمية في مكاتب VFS في مدينتي الرياض والخُبر، كما افتتح القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية في جدة السفير محمد حميد فرع تقديم الخدمة في مدينة جدة. 

 
gnews

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