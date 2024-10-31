إطلاق خدمة تفعيل الهوية الرقمية للمغتربين في السعودية

الوكيل الإخباري- - في خطوة لتعزيز الخدمات الحكومية المقدّمة للمواطنين الأردنيين المقيمين خارج المملكة الأردنية الهاشمية، أعلنت وزارتا الخارجية وشؤون المغتربين، والاقتصاد الرقمي والريادة، عن إطلاق خدمة تفعيل الهوية الرقمية للمغتربين في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال شركة البريد الأردني الشريك الرئيس في تقديم هذه الخدمة داخل المملكة وخارجها، وبدعم من شركة "ايرس جارد" الرائدة في مجال تطوير تكنولوجيا التحقق من بصمة العين.

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