إطلاق خدمة تفعيل الهوية الرقمية للمغتربين في السعودية

وفي إطار التعاون الاستراتيجي بين شركة البريد الأردني وشركة "في إف إس جلوبال"، سيتم تفعيل خدمة الهوية الرقمية عبر مكاتب شركة "في إف إس جلوبال" داخل المملكة العربية السعودية، إذ أصبحت هذه الخدمة متاحة الآن أمام الأردنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من يوم غد، ومن المتوقع أن يستفيد منها نحو 500 ألف أردني مغترب، وذلك في سياق خطة التحول الرقمي في الأردن، التي تعد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المُمَكِّن الرئيسي لتنفيذها، وبما يعكس تكامل الخدمة مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، الأمر الذي سيسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير وصول المواطنين إليها.
وافتتح سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة العربية السعودية الدكتور هيثم أبو الفول فرع تقديم خدمة تفعيل الهوية الرقمية في مكاتب VFS في مدينتي الرياض والخُبر، كما افتتح القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية في جدة السفير محمد حميد فرع تقديم الخدمة في مدينة جدة.
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