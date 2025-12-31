إطلاق خدمة تقديم السلف المالية إلكترونيا لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية الدائرة المالية، عن إطلاق خدمة تقديم السلف المالية إلكترونياً لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية وسلاح الجو الملكي، عبر صندوق الائتمان العسكري، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحديث وتطوير الخدمات المالية المقدّمة للعسكريين.

اضافة اعلان



وقال مدير الدائرة المالية العميد حمزة الكساسبة: "بتوجيهات من رئيس هيئة الأركان المشتركة، تم استكمال أتمتة إجراءات السلف المالية بكامل مراحلها، بحيث يتم تقديم الطلب وتسديده إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مديرية الدائرة المالية"، مؤكداً الحرص على تطوير آليات تقديم الخدمات للضباط وضباط الصف والأفراد، بما يضمن سهولة الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان.