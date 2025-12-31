إطلاق خدمة تقديم السلف المالية إلكترونيا لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية

وقال مدير الدائرة المالية العميد حمزة الكساسبة: "بتوجيهات من رئيس هيئة الأركان المشتركة، تم استكمال أتمتة إجراءات السلف المالية بكامل مراحلها، بحيث يتم تقديم الطلب وتسديده إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مديرية الدائرة المالية"، مؤكداً الحرص على تطوير آليات تقديم الخدمات للضباط وضباط الصف والأفراد، بما يضمن سهولة الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان.
من جانبه، أعرب مدير عام صندوق الائتمان العسكري يزيد الخالدي عن تقديره لثقة مديرية الدائرة المالية بالخدمات التي يقدمها الصندوق، مؤكداً استمرار الصندوق كشريك أساسي في دعم الكفاءة المالية، من خلال توظيف أحدث التقنيات وبالتعاون مع الدوائر المالية في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بما ينعكس إيجاباً على مصلحة العسكريين ويسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات المالية، انسجاماً مع برنامج الحكومة الإلكترونية.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمان: الأربعاء آخر يوم للاستفادة من الإعفاءات الضريبية
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
أمانة عمان: تأهيل أربع حدائق وثلاث منتزهات خلال عام 2025
-
"البلقاء التطبيقية" تفوز بمشروع دولي
-
60 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
الاردن .. 8 إصابات جديدة جراء استخدام "شموسة"
-
الأردن يثمن حرص السعودية والإمارات على أمن اليمن واستقراره وسيادته
-
الجمارك: تعديل دوام جمرك عمان لغاية الساعة العاشرة ليلا اعتبارًا من بداية العام