الإثنين 2026-03-02 09:13 ص

إطلاق صافرات الإنذار في الأردن

صافرات الإنذار
صافرات الإنذار
 
الإثنين، 02-03-2026 08:06 ص
الوكيل الإخباري-    دوت صافرات الإنذار في الأردن، صباح اليوم الاثنين، بالتزامن مع  الهجوم الإسرائيلي الأمريكي المشترك على إيران والرد الإيراني على إسرائيل.

 
وتنطلق الصافرة الأولى للتحذير من وجود خطر في سماء المملكة نتيجة اعتراض صواريخ يين الجانبين.

وكان صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أن الأصوات التي تُسمع في سماء عدد من مناطق المملكة تعود إلى طائرات تابعة لـسلاح الجو الملكي الأردني، والتي تنفذ طلعات جوية اعتيادية ضمن واجباتها العملياتية.

وأوضح المصدر أن هذه الطلعات تأتي في إطار عمليات الاستطلاع والتفتيش الجوي، بهدف الحفاظ على سلامة الأجواء الأردنية وخلوّها من أي محاولات اختراق أو نشاطات غير مشروعة.
 
 


