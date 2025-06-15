إطلاق صافرات الإنذار لتحذير المواطنين

وقالت مديرية الأمن العام، الاحد، إنه في ظل التصعيد العسكري في الاقليم، ورصد اجسام طائرة في سماء المملكة، نهيب بالجميع البقاء في أماكن تواجدهم، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، حفاظا على السلامة العامة، واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.
وتهيب مديرية الأمن العام بالمواطنين بعدم التجمهر في الشوارع أو الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها لحين وصول الفرق المختصة.
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