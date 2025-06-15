إطلاق صافرات الإنذار لتحذير المواطنين

الوكيل الإخباري- دوّت صافرات الإنذار في الأردن عصر الأحد، لتنبيه المواطنين مع دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية وحثّهم على الالتزام بالتعليمات.

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وقالت مديرية الأمن العام، الاحد، إنه في ظل التصعيد العسكري في الاقليم، ورصد اجسام طائرة في سماء المملكة، نهيب بالجميع البقاء في أماكن تواجدهم، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، حفاظا على السلامة العامة، واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.