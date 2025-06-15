الأحد 2025-06-15 03:54 ص
 

إطلاق صافرات انتهاء الخطر في الأردن

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أرشيفية
 
الأحد، 15-06-2025 03:47 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام، فجر اليوم الأحد، عن انتهاء فترات الإنذار في المملكة إثر إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل.اضافة اعلان


يشار إلى أن صافرة اعلان انتهاء الخطر هي صافرة طويلة قبل بث الرسالة للمواطنين.

ودعت المواطنين إلى اتباع التعليمات الصادرة عن الأجهزة الأمنية للحفاظ على سلامتهم.
 
gnews

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