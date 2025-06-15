إطلاق صافرات انتهاء الخطر في الأردن

يشار إلى أن صافرة اعلان انتهاء الخطر هي صافرة طويلة قبل بث الرسالة للمواطنين.
ودعت المواطنين إلى اتباع التعليمات الصادرة عن الأجهزة الأمنية للحفاظ على سلامتهم.
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