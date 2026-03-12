الخميس 2026-03-12 08:06 ص

إطلاق صفارات الإنذار في الأردن

دوّت صفارات الإنذار في الأردن الاربعاء، لتنبيه المواطنين وحثّهم على الالتزام بالتعليمات، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد وتهديدات عسكرية. اضافة اعلان وكانت مديرية الأمن العام قد أوضحت دلالات الصفا
الوكيل الإخباري-    دوّت صفارات الإنذار في الأردن الخميس، لتنبيه المواطنين وحثّهم على الالتزام بالتعليمات، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد وتهديدات عسكرية.اضافة اعلان


وكانت مديرية الأمن العام قد أوضحت دلالات الصفارات بحيث إذا كانت ثلاث صفارات متقطعة تعني وجود تهديد، وصفارة واحدة تعني زوال التهديد.
 
 


إطلاق صفارات الإنذار في الأردن

