إطلاق صفارات الإنذار في الأردن

وكانت مديرية الأمن العام قد أوضحت دلالات الصفارات بحيث إذا كانت ثلاث صفارات متقطعة تعني وجود تهديد، وصفارة واحدة تعني زوال التهديد.
