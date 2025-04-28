إطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للسلامة والصحة المهنية

الوكيل الإخباري- أطلق وزير العمل، الدكتور خالد البكار، اليوم الاثنين، فعاليات الأسبوع الوطني التاسع عشر للسلامة والصحة المهنية تحت شعار: "بتشريعات محدثة.. وثقافة إيجابية.. نصنع بيئة عمل آمنة".

ويأتي الأسبوع انطلاقًا من دور وزارة العمل في نشر الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية، وتوعية أصحاب العمل والعمال وجميع شرائح المجتمع بأهمية الاستثمار في هذا الشأن، وتنشيط التواصل والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية في المملكة.

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