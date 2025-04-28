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إطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للسلامة والصحة المهنية

وزارة العمل
وزارة العمل
 
الإثنين، 28-04-2025 03:00 م

الوكيل الإخباري-    أطلق وزير العمل، الدكتور خالد البكار، اليوم الاثنين، فعاليات الأسبوع الوطني التاسع عشر للسلامة والصحة المهنية تحت شعار: "بتشريعات محدثة.. وثقافة إيجابية.. نصنع بيئة عمل آمنة".
ويأتي الأسبوع انطلاقًا من دور وزارة العمل في نشر الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية، وتوعية أصحاب العمل والعمال وجميع شرائح المجتمع بأهمية الاستثمار في هذا الشأن، وتنشيط التواصل والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية في المملكة.

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وقال البكار إن هذا الأسبوع يأتي تأكيدًا على التزام الحكومة بحماية العنصر البشري وتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية في مختلف القطاعات، ويتزامن هذا الحدث الوطني مع اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، الذي يصادف في 28 من نيسان من كل عام.

 
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