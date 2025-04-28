إطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للسلامة والصحة المهنية

ويأتي الأسبوع انطلاقًا من دور وزارة العمل في نشر الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية، وتوعية أصحاب العمل والعمال وجميع شرائح المجتمع بأهمية الاستثمار في هذا الشأن، وتنشيط التواصل والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية في المملكة.
وقال البكار إن هذا الأسبوع يأتي تأكيدًا على التزام الحكومة بحماية العنصر البشري وتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية في مختلف القطاعات، ويتزامن هذا الحدث الوطني مع اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، الذي يصادف في 28 من نيسان من كل عام.
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