إطلاق فعاليات سوق أعالي الأحلام تراثنا في موقع أم الجمال الأثري

وقالت بلدية أم الجمال، في بيان، إن فعاليات السوق أقيمت بمشاركة عدد من أصحاب المشاريع المنزلية والصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية، والمنتجات التراثية إضافة للمنتجات الغذائية والاكسسوارات ومواد التجميل والعديد من المشاريع المحلية الأخرى.
وأضافت أن السوق منح الفرصة للمشاركين المقيمين في محافظة المفرق بعرض مشاريعهم ومنتجاتهم لزائرين السوق من الجهات الرسمية والقطاع الخاص وكافة فئات المجتمع المحلي؛ بهدف زيادة مبيعاتهم وتمكينهم من فتح المجال للربط مع أسواق جديدة من خلال شراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة للاحتفال بإنجازات المشاركين في مشاريعهم.
من جانبه، أكد رئيس بلدية أم الجمال، حسن الرحيبة، حرص البلدية على إقامة مثل هذا الفعاليات تماشياً مع رؤية البلدية في تحقيق التنمية الاقتصادية والسياحية لأبناء القضاء علاوةً على الترويج لموقع أم الجمال الأثري بعد إدراجه على لائحة التراث العالمي.
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