إطلاق فعالية "ممشى عمّان السياحي وسط البلد"

الوكيل الإخباري- أطلقت أمانة عمان الكبرى، من خلال مديرية تطوير أحياء عمان القديمة، فعالية سياحية ثقافية متخصصة بمسار "ممشى عمان السياحي" وسط العاصمة عمان، بمشاركة جهات عدة من القطاع السياحي العام والخاص.

اضافة اعلان



وشارك في المسار، الذي انطلق من مركز الحسين الثقافي ولغاية جبل القلعة، عدد من موظفي أمانه عمّان الكبرى، وطلاب الجامعات الأردنية، والجمعيات، وهيئة التنشيط السياحية.