إطلاق فعالية "ممشى عمّان السياحي وسط البلد"

الأحد، 02-11-2025 04:34 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت أمانة عمان الكبرى، من خلال مديرية تطوير أحياء عمان القديمة، فعالية سياحية ثقافية متخصصة بمسار "ممشى عمان السياحي" وسط العاصمة عمان، بمشاركة جهات عدة من القطاع السياحي العام والخاص.

وشارك في المسار، الذي انطلق من مركز الحسين الثقافي ولغاية جبل القلعة، عدد من موظفي أمانه عمّان الكبرى، وطلاب الجامعات الأردنية، والجمعيات، وهيئة التنشيط السياحية.


وبين المدير التنفيذي لمشاريع أحياء عمان والمسارات السياحية، محمد أبو زيتون، أن ممشى عمّان التراثي (درب عمّان) يهدف إلى تعريف السياح سواء المحليون أو الأجانب بمنطقة وسط مدينة عمّان كونها منطقة غنية بالتراث والثقافة والتاريخ؛ مما يجعلها وجهة سياحية مرغوبة وجاذبة للسياح.

 
 
