إطلاق مبادرة لتمكين طلبة المدارس من الأمن السيبراني

الوكيل الإخباري- أطلق المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي"، بالتعاون مع شركة "Data Space" غير الربحية، وشركة "Green Circle" مبادرة "Cyber Start" التفاعلية في مجال الأمن السيبراني والمهارات الرقمية.

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وتهدف المبادرة وهي الاولى في الاردن، إلى تمكين طلبة المدارس، ضمن الفئة العمرية (13-18) عاما، في مجال الأمن السيبراني والمهارات الرقمية، من خلال معسكر تفاعلي وورش عمل وأنشطة تعليمية مبتكرة، تهدف إلى تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة لمواكبة التحديات الرقمية، وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.



وتستهدف المبادرة، في مرحلتها الأولى، المدارس الحكومية، حيث تم اختيار نحو 30 مدرسة من مختلف المديريات التعليمية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وترشيح 10 طلاب من كل مدرسة للانضمام إلى المعسكر، لمدة 3 أشهر.