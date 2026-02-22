الأحد 2026-02-22 02:57 م

إطلاق مشروع التحول الرقمي في وزارة العمل

إطلاق مشروع التحول الرقمي في وزارة العمل
إطلاق مشروع التحول الرقمي في وزارة العمل
 
الأحد، 22-02-2026 02:10 م
الوكيل الإخباري-  أطلقت وزارة العمل مشروع التحول الرقمي لخدماتها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.اضافة اعلان


وجاء إطلاق المشروع خلال الاجتماع الذي عقد بين أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي.

وأكد دوجان على أهمية المشروع الذي يهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات والخدمات التي تقدمها الوزارة لمراجيعها توفيرا لوقتهم وجهدهم، مشددا على ضرورة الإسراع في التنفيذ وتحقيق الأهداف ضمن الإطار الزمني المحدد له.

وبين أن المشروع يهدف إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية للوزارة واستكمال أتمتة الخدمات عبر البوابة الإلكترونية للوزارة لزيادة رضا متلقي الخدمات.

بدورها شددت الزعبي على أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التتنفيذ العملي مع الاستفادة من التجارب السابقة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع يلمسها المستفيدين من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل.

واستمع كل من دوجان والزعبي إلى شرح مفصل من مدير عام الشركة المنفذة للمشروع وبيان الخطة التنفيذية له.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

فلسطين قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الرئيس الألباني يزور المدرج الروماني وجبل القلعة

أخبار محلية الرئيس الألباني يزور المدرج الروماني وجبل القلعة

إصلاحات حكومية متعددة لتعزيز الشفافية والكفاءة وتحسين بيئة الأعمال في الأردن

أخبار محلية إصلاحات حكومية متعددة لتعزيز الشفافية والكفاءة وتحسين بيئة الأعمال في الأردن

إطلاق مشروع التحول الرقمي في وزارة العمل

أخبار محلية إطلاق مشروع التحول الرقمي في وزارة العمل

الركام الأبيض يبتلع متزلجين في جبال كاليفورنيا

منوعات الركام الأبيض يبتلع متزلجين في جبال كاليفورنيا

تواصل ردود الفعل عقب تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

عربي ودولي تواصل ردود الفعل عقب تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

حذاء ذكي يساعد كبار السن على تجنب السقوط

منوعات حذاء ذكي يساعد كبار السن على تجنب السقوط

614 شهيدًا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي

فلسطين 614 شهيدًا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي



 






الأكثر مشاهدة