إطلاق مشروع لإعادة هندسة إجراءات أمانة عمّان

الوكيل الإخباري- أطلقت أمانة عمّان الكبرى، الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مشروعا لإعادة هندسة إجراءاتها.

وقال رئيس لجنة أمانة عمّان يوسف الشواربة، خلال رعايته حفل الإطلاق، إن أمانة عمّان أول مؤسسة من القطاع العام بدأت بالتحول الإلكتروني، وتطبيق الدفع الإلكتروني في خدماتها، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وأكد أن الأمانة ماضية في تطوير المنظومة الرقمية للوصول إلى نموذج خدماتي ذكي ومتقدم يليق بتطلعات المواطنين ويواكب التغيرات التكنولوجية المتسارعة.