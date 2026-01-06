إطلاق مشروع لإعادة هندسة إجراءات أمانة عمّان

وقال رئيس لجنة أمانة عمّان يوسف الشواربة، خلال رعايته حفل الإطلاق، إن أمانة عمّان أول مؤسسة من القطاع العام بدأت بالتحول الإلكتروني، وتطبيق الدفع الإلكتروني في خدماتها، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأكد أن الأمانة ماضية في تطوير المنظومة الرقمية للوصول إلى نموذج خدماتي ذكي ومتقدم يليق بتطلعات المواطنين ويواكب التغيرات التكنولوجية المتسارعة.
وثمن الشواربة جهود وزارة الاقتصاد الرقمي و شراكتها الفعالة مع أمانة عمان من خلال خطط و برامج التحول الرقمي و تطوير الخدمات الإلكترونية بشكل يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
