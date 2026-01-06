الثلاثاء 2026-01-06 04:07 م

إطلاق مشروع لإعادة هندسة إجراءات أمانة عمّان

أصدرت أمانة عمّان الكبرى تعليمات لضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق العامة والمتنزهات، والفضاءات الحضرية لسنة 2025. وتضمنت التعليمات إعداد خطة تفتيش ومراقبة للحدائق العامة والمتنزهات، والفضاءات ا
أمانة عمّان الكبرى
الثلاثاء، 06-01-2026 03:52 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت أمانة عمّان الكبرى، الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مشروعا لإعادة هندسة إجراءاتها.

اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة أمانة عمّان يوسف الشواربة، خلال رعايته حفل الإطلاق، إن أمانة عمّان أول مؤسسة من القطاع العام بدأت بالتحول الإلكتروني، وتطبيق الدفع الإلكتروني في خدماتها، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.


وأكد أن الأمانة ماضية في تطوير المنظومة الرقمية للوصول إلى نموذج خدماتي ذكي ومتقدم يليق بتطلعات المواطنين ويواكب التغيرات التكنولوجية المتسارعة.


وثمن الشواربة جهود وزارة الاقتصاد الرقمي و شراكتها الفعالة مع أمانة عمان من خلال خطط و برامج التحول الرقمي و تطوير الخدمات الإلكترونية بشكل يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تبحث اتفاقية أبو خشيبة مع وزير الطاقة

شؤون برلمانية كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تبحث اتفاقية أبو خشيبة مع وزير الطاقة

واتساب

أخبار محلية "الجرائم الإلكترونية" توضح آليات حماية حسابات "الواتساب"

أصدرت أمانة عمّان الكبرى تعليمات لضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق العامة والمتنزهات، والفضاءات الحضرية لسنة 2025. وتضمنت التعليمات إعداد خطة تفتيش ومراقبة للحدائق العامة والمتنزهات، والفضاءات ا

أخبار محلية إطلاق مشروع لإعادة هندسة إجراءات أمانة عمّان

بلدية دير علا تباشر أعمال فتح وتعبيد شوارع

أخبار محلية بلدية دير علا تباشر أعمال فتح وتعبيد شوارع

نت

فيديو منوع صغار البطريق يتناولون الفاكهة 🐧🍉

نه

فيديو منوع حِوار أضاع والدته فاستنجد بشاب ليرشده 🥺

عات

فيديو منوع مدرب السباحة والإنقاذ الفلسطيني انور النوري يشارك : الطريقة الصحيحة للإسعاف الأولي للغريق

وزير العدل يبحث والسفير الكندي سبل تعزيز التعاون المشترك

أخبار محلية وزير العدل يبحث والسفير الكندي سبل تعزيز التعاون المشترك



 






الأكثر مشاهدة