إطلاق منصة الأبحاث والابتكارات المائية لتعزيز الحلول المستدامة

وبحسب بيان للوزارة، قالت مديرة وحدة الأبحاث والابتكار المائية الدكتورة آمال الصياحين، إن المنصة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة للباحثين في مجال المياه، تتضمن عناوين أبحاثهم ومجالات خبرتهم، ما يسهل عملية التواصل وبناء شراكات بحثية فعّالة بين الوزارة والجامعات والمراكز البحثية.
وأضافت، أن المنصة ستسهم في تطوير العمل البحثي الابتكاري، وتجنب تكرار المشاريع البحثية، ما يوفر الجهد والوقت، كما ستوفر موضوعات بحثية محدثة يمكن للباحثين العمل عليها بما يخدم القطاع المائي في المملكة.
ودعت الخبراء والباحثين إلى الانضمام للمنصة لتحقيق أهدافها، من خلال إرسال سيرهم الذاتية، وعناوين أبحاثهم، ومجالات خبرتهم عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
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