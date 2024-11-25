إطلاق منصة الأبحاث والابتكارات المائية لتعزيز الحلول المستدامة

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة المياه والري، اليوم الاثنين، منصة "الأبحاث والابتكارات المائية" لدعم البحث العلمي والابتكارات، بهدف إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المائية التي تواجه الأردن.

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وبحسب بيان للوزارة، قالت مديرة وحدة الأبحاث والابتكار المائية الدكتورة آمال الصياحين، إن المنصة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة للباحثين في مجال المياه، تتضمن عناوين أبحاثهم ومجالات خبرتهم، ما يسهل عملية التواصل وبناء شراكات بحثية فعّالة بين الوزارة والجامعات والمراكز البحثية.



وأضافت، أن المنصة ستسهم في تطوير العمل البحثي الابتكاري، وتجنب تكرار المشاريع البحثية، ما يوفر الجهد والوقت، كما ستوفر موضوعات بحثية محدثة يمكن للباحثين العمل عليها بما يخدم القطاع المائي في المملكة.