إعادة التيار الكهربائي للإشارات الضوئية في العاصمة

08:36 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/729284 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر أمني بأنه تمت إعادة التيار الكهربائي إلى جميع الإشارات الضوئية في العاصمة عمان، بعد انقطاع جزئي شهده عدد من التقاطعات الحيوية في وقت سابق من اليوم. اضافة اعلان





وأكد المصدر أن جميع الإشارات تعمل الآن بشكل منتظم، وأن كوادر الجهات المعنية قامت باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان عودة النظام المروري إلى طبيعته.



ودعت إدارة السير السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور والتعاون مع رجال السير المنتشرين في الميدان لضمان سلاسة الحركة المرورية، خصوصًا في ظل العودة التدريجية للانسياب المروري الطبيعي بعد العطل المؤقت.