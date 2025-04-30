إعادة التيار الكهربائي للإشارات الضوئية في العاصمة

وأكد المصدر أن جميع الإشارات تعمل الآن بشكل منتظم، وأن كوادر الجهات المعنية قامت باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان عودة النظام المروري إلى طبيعته.
ودعت إدارة السير السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور والتعاون مع رجال السير المنتشرين في الميدان لضمان سلاسة الحركة المرورية، خصوصًا في ظل العودة التدريجية للانسياب المروري الطبيعي بعد العطل المؤقت.
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