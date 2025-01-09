إعادة طرح عطاء لشراء كميات من الشعير

02:22 م

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الوكيل الإخباري- أعادت وزارة الصناعة والتجارة والتموين طرح عطاء لشراء كمية 100 ألف طن أو 120 ألف طن شعير، للمرة الثانية. اضافة اعلان





ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، لمراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) ديناراً أردنياً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر الأربعاء المقبل.



واشترطت الوزارة عند الشراء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

