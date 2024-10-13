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إعلان أسماء الدفعة الثالثة من مرشحي كليتي رفيدة ونسيبة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
الأحد، 13-10-2024 06:21 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد، أسماء الدفعة الثالثة من الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2024-2025.اضافة اعلان


وبحسب بيان للوزارة، دعت وحدة القبول الموحد، إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاستفسار عن معلومات قبول الطلبة عبر الرابط (https://www.admhec.gov.jo/Diplom/AdmDiplomNRC3)
 
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