إعلان أسماء الدفعة الثالثة من مرشحي كليتي رفيدة ونسيبة

وبحسب بيان للوزارة، دعت وحدة القبول الموحد، إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاستفسار عن معلومات قبول الطلبة عبر الرابط (https://www.admhec.gov.jo/Diplom/AdmDiplomNRC3)
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