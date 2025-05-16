الجمعة 2025-05-16 08:36 م
 

إعلان الشعار الرسمي لعيد الاستقلال الـ79

الديوان الملكي الهاشمي يعلن عن الشعار الرسمي لعيد الاستقلال الـ79
الديوان الملكي الهاشمي يعلن عن الشعار الرسمي لعيد الاستقلال الـ79
 
الجمعة، 16-05-2025 06:12 م
الوكيل الإخباري- أعلن الديوان الملكي الهاشمي، الجمعة، عن الشعار الرسمي لعيد الاستقلال الـ79.اضافة اعلان


ونُشر الشعار على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للديوان، مرفقًا برابط لاستخدامه.

ويحتفل الأردنيون في الخامس والعشرين من أيار الحالي بالعيد التاسع والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وقد أُطلق الشعار بهذه المناسبة.
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة العمل

أخبار محلية تصريح جديد لحراس العمارات بـ 700 دينار سنويًا

جانب من الزيارة

شؤون برلمانية "المرأة النيابية" تزور سلطة إقليم العقبة

تعبيرية

أخبار محلية امتحانات دور القرآن في الكورة .. 142 طالبًا في رحلة نور وهداية

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل شقم

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل شقم

تواجد أطباء الأسنان للمشاركة في انتخابات النقابة

أخبار محلية انتخابات نقابة أطباء الأسنان مستمرة حتى الساعة 8 مساءً

رجل أمن مصري

عربي ودولي بيان هام من الداخلية المصرية حول احتجاز محامين في قسم للشرطة

غارات إسرائيلية تستهدف الصليف والحديدة ورأس عيسى في اليمن

عربي ودولي إسرائيل تشن غارات على موانئ الحديدة .. تصعيد جديد في اليمن

دار القضاء العالي - مصر

منوعات كل التفاصيل عن أخطر قضية جنائية في مصر هذا العام



 
 





الأكثر مشاهدة