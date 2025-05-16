إعلان الشعار الرسمي لعيد الاستقلال الـ79

06:12 م

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الوكيل الإخباري- أعلن الديوان الملكي الهاشمي، الجمعة، عن الشعار الرسمي لعيد الاستقلال الـ79. اضافة اعلان





ونُشر الشعار على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للديوان، مرفقًا برابط لاستخدامه.



ويحتفل الأردنيون في الخامس والعشرين من أيار الحالي بالعيد التاسع والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وقد أُطلق الشعار بهذه المناسبة.



