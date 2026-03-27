إعلان الفائزين بعضوية مجلس نقابة الفنانين

الجمعة، 27-03-2026 11:02 م
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الفنانين الأردنيين، حسين الخطيب، مساء اليوم الجمعة، عن أسماء الفائزين بعضوية مجلس نقابة الفنانين خلال الانتخابات التي جرت في المركز الثقافي الملكي، بمشاركة 324 عضوًا من الهيئة العمومية.اضافة اعلان


وفاز عن فئة مهنة التمثيل محمد المجالي بعد أن حصل على 152 صوتًا، وسهير فهد التي حصلت على 117 صوتًا، وعن فئة مهنة الإخراج فراس المصري 135 صوتًا، وعلي ربابعة 135 صوتًا، وعن فئة مهنة العزف الغنائي رامي شفيق 154 صوتًا، والدكتور محمد واصف 134 صوتًا، وعن فئة مهنة التأليف والتلحين الموسيقي ضرغام بشناق 187 صوتًا، والدكتور نضال نصيرات 147 صوتًا، وعن مهنة التقنيات فاز شريف عصفور بعد حصوله على 168 صوتًا، ومحمد مراشدة بحصوله على 141 صوتًا.

وكان الخطيب قد أعلن في وقت لاحق عن فوز هاني الجراج بمنصب نقيب الفنانين لدورة قادمة مدتها عامان.
 
 


