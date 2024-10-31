إعلان المستحقين لقرض الإسكان العسكري - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري(الخاص بالأفراد).

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ودعت الضباط المستفيدين من صندوق إسكان إلى مراجعة بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتبارا من يوم الخميس الموافق 7/11/2024 للحصول على القرض.



أسماء الضباط المستحقين لقرض الإسكان العسكري