 
الخميس 2024-10-31 01:27 م
 

إعلان المستحقين لقرض الإسكان العسكري - أسماء

شعار القوات المسلحة الأردنية
شعار القوات المسلحة الأردنية
الخميس، 31-10-2024 10:57 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري(الخاص بالأفراد).

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ودعت الضباط المستفيدين من صندوق إسكان إلى مراجعة بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتبارا من يوم الخميس الموافق 7/11/2024 للحصول على القرض.

أسماء الضباط المستحقين لقرض الإسكان العسكري


أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 11 - 2024

 
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