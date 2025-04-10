الخميس 2025-04-10 10:27 ص
 

إعلان تجنيد صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 10-04-2025 09:00 ص
الوكيل الإخباري-    تُعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور فقط بالصبغة العسكرية، من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم (شامل ناجح) في تخصص صناعة الأسنان، لحساب مديرية الخدمات الطبية الملكية، وذلك على النحو التالي:اضافة اعلان


رتبة رقيب: لحملة شهادة البكالوريوس.
رتبة عريف: لحملة شهادة الدبلوم (شامل ناجح).

ويبدأ التقديم اعتباراً من:
الساعة (10:00) من صباح يوم الخميس الموافق 10/04/2025
 وينتهي التقديم عند:
الساعة (15:30) من مساء يوم السبت الموافق 19/04/2025
يتم التقديم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لمديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد:
 dpatajneed.jaf.mil.jo

 يجب إرفاق جميع الوثائق المطلوبة بصيغة (PDF) في ملف واحد فقط.

لمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة الصحف المحلية أو زيارة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أو موقع مديرية شؤون الأفراد.

الشروط العامة للتقديم:

أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
أن يكون من مواليد 01/01/1995 فأعلى.
أن يكون لائقاً صحياً للخدمة العسكرية.
أن يكون حاصلاً على شهادة مزاولة مهنة من وزارة الصحة الأردنية.
أن لا يقل الطول عن 160 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن.
أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
أن لا يكون له خدمة سابقة عسكرية أو مدنية في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية.
شهادة خبرة (إن وُجدت).

خطوات تقديم الطلب الإلكتروني:
الدخول إلى الموقع الرسمي dpatajneed.jaf.mil.jo
تعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة، ويتحمل المتقدم مسؤولية صحة المعلومات المدخلة.
يُمنع تكرار الطلب، وفي حال التكرار سيتم إلغاء الطلب.
سيتم إبلاغ المتقدم بموعد ومكان المقابلة من خلال رسالة نصية (SMS) على رقم الهاتف المُدخل.

الوثائق المطلوبة (PDF في ملف واحد):

نموذج التفصيلات الشخصية معبأ حسب الأصول (يتم تحميله من الموقع الرسمي).
صورة عن الهوية الشخصية ممغنطة وغير منتهية ومثبت عليها الرقم الوطني.
الشهادة الجامعية الأصلية أو صورة مصدقة عنها.
شهادة مزاولة المهنة من وزارة الصحة الأردنية.
شهادة الدبلوم الشامل ناجح الأصلية أو صورة مصدقة عنها.
شهادة الولادة الأصلية أو صورة مصدقة عنها.
صورة مصدقة عن دفتر العائلة (صفحة الأب) أو شهادة الوفاة إذا كان الوالد متوفى، مثبت عليها مكان ولادة الأب.
إثبات علاقة عسكرية (حسب الحالة):
قرار التقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين.
شهادة خطية تفيد بأن أحد الوالدين على رأس عمله في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية.
شهادة من الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.
شهادة استشهاد لأبناء الشهداء.
 
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