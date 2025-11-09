إعلان تقديم طلبات الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من هنغاريا للطلبة الأردنيين

12:06 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/753112 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق مع سفارة هنغاريا في عمّان، وتنفيذاً لمذكرة التفاهم حول التعاون ضمن إطار برنامج المنح الهنغارية الموقعة بين البلدين الصديقين، عن بدء التقدم للاستفادة من المنح المقدمة من دولة هنغاريا الصديقة للطلبة الأردنيين للعام الدراسي 2026-2027، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 15-11-2025 ولغاية يوم الخميس الموافق 15-1-2026، في البرامج الدراسية التالية: اضافة اعلان





برنامج البكالوريوس: كافة التخصصات المتاحة في الجامعات الهنغارية.



برنامج الـ One-Tier Master (OTM): تخصصات العلوم الطبية والصحية وكافة التخصصات التي تزيد مدة الدراسة فيها عن 4 سنوات (يعادل برنامج البكالوريوس).



برنامج الماجستير: كافة التخصصات المتاحة في الجامعات الهنغارية.



برنامج الدكتوراه: كافة التخصصات المتاحة في الجامعات الهنغارية.



يمكن للراغبين بالتقدم لهذه المنح الاطلاع على جميع الشروط والامتيازات الخاصة بها، وتقديم الطلب على الموقع الإلكتروني للجهة المانحة عبر الرابط التالي:

stipendiumhungaricum.hu



كما يمكن الاطلاع على آلية تعبئة الطلب من خلال الفيديو التعليمي على (YouTube) عبر الرابط التالي:

شرح آلية تعبئة الطلب



شروط التقدم لمنح البكالوريوس



يشترط للطلبة الراغبين بالاستفادة من منح درجة البكالوريوس، سواء ممن أنهوا بنجاح متطلبات الحصول على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها في السنوات السابقة، أو الطلبة المتوقع تخرجهم للعام 2026، ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً بتاريخ 31-8-2026،

باستثناء الطلبة المتقدمين لبرنامج (Dance Study Programme).



كما يشترط ألا يقل معدل الطالب في الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها عن الحدود الدنيا الواردة في تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023، وفقاً لما يلي:



90% لتخصصي الطب وطب الأسنان.



80% لتخصصات الصيدلة، دكتور صيدلة، الهندسة، والطب البيطري.



70% لتخصصات التمريض، التخصصات الطبية المساندة، علوم التأهيل، التغذية، وعلوم الغذاء.



65% لباقي التخصصات.



كما تشترط الوزارة على حملة شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية تصديقها أو معادلتها من وزارة التربية والتعليم الأردنية وفقاً لتعليماتها النافذة.



تنبيهات عامة



تؤكد الوزارة على جميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح، ولكافة المراحل الدراسية، ضرورة الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.



للاطلاع على أسماء الجامعات الهنغارية المعترف بها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية عبر الرابط:

www.mohe.gov.jo



كما تؤكد الوزارة أن الطلبة المقبولين في المنح الهنغارية للعام الدراسي 2025-2026 والذين لم يلتحقوا بالدراسة بعد قبولهم ولم يبلغوا الجانب الهنغاري بسبب عدم الالتحاق، لا يحق لهم التقدم للمنح الهنغارية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من العام الدراسي الذي قُبلوا فيه.



المفاضلة واللغة الإنجليزية



ستتم المفاضلة بين الطلبة المتقدمين استناداً إلى نتائج أحد امتحاني اللغة الإنجليزية التاليين:

IELTS (General أو Academic) أو TOEFL iBT،

بحيث سيتم توحيد العلامات على مقياس (100) نقطة لتحديد الترتيب النهائي.



وعليه، يتوجب على الطالب تزويد الوزارة بوثيقة معتمدة حسب الأصول صادرة عن الجهة المختصة، سارية المفعول (لا يزيد عمرها عن عامين من تاريخ تسليمها)، تتضمن نتيجته في أحد الامتحانين المذكورين، وذلك عبر الرابط:

https://rce.mohe.gov.jo/Hungary2026/



مع ضرورة إرفاق رقم الطالب (Applicant ID Number) الذي استخدمه في التقدم عبر موقع المنحة الهنغارية.

00آخر موعد لتحميل وثيقة نتيجة أحد امتحاني اللغة الإنجليزية هو يوم السبت الموافق 7-2-2026.



وتحث الوزارة الطلبة الذين لا يملكون حالياً وثيقة امتحان اللغة الإنجليزية على التقدم لأحد الامتحانين في أقرب وقت ممكن ضمن المراكز المعتمدة، علماً بأن الطالب يتحمل مسؤولية صحة البيانات والوثائق المقدمة.



القبول والمقابلات



سيخضع المتقدمون الذين يتم ترشيحهم أولياً من قبل الوزارة إلى مقابلة شخصية وامتحان تُحدّد مواعيدهما لاحقاً من قبل الجامعات الهنغارية التي اختاروها.

ويتم القبول النهائي حصراً من الجانب الهنغاري.



ملاحظة هامة



تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تقديم الطلب عبر موقع المنحة الهنغارية

(stipendiumhungaricum.hu

)

لا تتطلب دفع أي مبالغ مالية، والموقع سهل الاستخدام ويتيح للطالب تعبئة الطلب بنفسه بخطوات واضحة ومحددة.

كما تؤكد الوزارة أن الترشيح الأولي يتم من خلالها فقط،

في حين أن القبول النهائي يتم من قبل الجهة المانحة (المنحة الهنغارية) دون تدخل أي جهات أخرى أو مكاتب خدمات جامعية.