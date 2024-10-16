إعلان صادر عن القوات المسلحة بشأن خدمة العلم

وذلك ضمن مناطقهم السكنية للحصول على دفاتر خدمة العلم المؤجلة لمن أعمارهم 18- 40 سنة وشهادة الإعفاء من الخدمة لمن أعمارهم 40 سنة فما فوق، وتصويب أوضاعهم قبل التوجه إلى المطارات والمعابر الحدودية تجنبا لتأخير رحلاتهم.
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