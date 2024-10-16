 
الأربعاء 2024-10-16 10:14 ص
 
 

إعلان صادر عن القوات المسلحة بشأن خدمة العلم

دفتر القمح
دفتر خدمة العلم
الأربعاء، 16-10-2024 08:18 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد /شعبة التعبئة والتجنيد والجيش الشعبي، بأنه يتوجب على من يرغب بالسفر من الذكور الأردنيين خارج البلاد ضرورة مراجعة فروع وأقسام ومكاتب شعبة التعبئة والجيش الشعبي.

وذلك ضمن مناطقهم السكنية للحصول على دفاتر خدمة العلم المؤجلة لمن أعمارهم 18- 40 سنة وشهادة الإعفاء من الخدمة لمن أعمارهم 40 سنة فما فوق، وتصويب أوضاعهم قبل التوجه إلى المطارات والمعابر الحدودية تجنبا لتأخير رحلاتهم.

اضافة اعلان

 


Image1_1020241681457438652647.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

البطاطا

أخبار محلية 75-50 قرشاً كيلو البطاطا في السوق المركزي

نقود

أخبار محلية موظف حكومي يعثر على مبلغ مالي داخل حقيبة

تعبيرية

عربي ودولي الأغذية العالمي: الجفاف في جنوب أفريقيا يهدد بكارثة إنسانية

رات

أخبار الشركات البنك العربي يختتم مبادرة "فن التدوير" بالتعاون مع متحف الأطفال

جيش الاحتلال الإسرائيلي

عربي ودولي "حرييت": إسرائيل تعتزم إنشاء منطقة عازلة في لبنان وسوريا

تعبيرية

اقتصاد محلي الذهب يستعيد بريقه محلياً.. وعيار 21 يصل إلى 54.4 ديناراً

المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب

عربي ودولي رقص 40 دقيقة .. هاريس وبايدن يسخران من ترامب "ما خطبه"

تعبيرية

أخبار محلية حزن يعم جامعات الأردن بعد وفاة 4 طلاب بأول أسبوع دراسي



 


الأكثر مشاهدة