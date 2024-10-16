إعلان صادر عن القوات المسلحة بشأن خدمة العلم

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد /شعبة التعبئة والتجنيد والجيش الشعبي، بأنه يتوجب على من يرغب بالسفر من الذكور الأردنيين خارج البلاد ضرورة مراجعة فروع وأقسام ومكاتب شعبة التعبئة والجيش الشعبي.



وذلك ضمن مناطقهم السكنية للحصول على دفاتر خدمة العلم المؤجلة لمن أعمارهم 18- 40 سنة وشهادة الإعفاء من الخدمة لمن أعمارهم 40 سنة فما فوق، وتصويب أوضاعهم قبل التوجه إلى المطارات والمعابر الحدودية تجنبا لتأخير رحلاتهم.

اضافة اعلان