إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية

الوكيل الإخباري- تعلن مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن عطلة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها ستكون، يوم الخميس الموافق 25/12/2025، ويوم الخميس الموافق 1/1/2026.

