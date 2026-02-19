إعلان صادر عن وزارة التعليم العالي

حيث تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة، سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار)، بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاث خيارات فقط، على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية الحالية 2025-2026، إضافةً إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.
-
