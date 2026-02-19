الخميس 2026-02-19 03:13 م

إعلان صادر عن وزارة التعليم العالي

الوكيل الإخباري-   تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى لمرحلة الدبلوم المتوسط للدورة التكميلية 2025-2026 سيبدأ اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 19-2-2026، وحتى الساعة 12 من مساء يوم الأحد الموافق 22-2-2026، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/قسم الدبلوم المتوسط على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo.اضافة اعلان


حيث تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة، سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار)، بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاث خيارات فقط، على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية الحالية 2025-2026، إضافةً إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.
 
 


