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إعلان نتائج الشامل للدورة الصيفية اليوم الأربعاء

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الأربعاء، 02-10-2024 09:02 ص

الوكيل الإخباري-   يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني مؤتمرا صحفيا، الأربعاء الساعة 10:00 صباحا، لإعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2024.

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ورحب العجلوني، وهو رئيس اللجنة العليا للامتحانات، بوسائل الإعلام كافة في مركز الجامعة لنقل وقائع إعلان نتائج الامتحان الشامل.

 
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