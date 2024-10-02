إعلان نتائج الشامل للدورة الصيفية اليوم الأربعاء

الوكيل الإخباري- يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني مؤتمرا صحفيا، الأربعاء الساعة 10:00 صباحا، لإعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2024.

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