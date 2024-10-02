إعلان نتائج الشامل للدورة الصيفية اليوم الأربعاء

ورحب العجلوني، وهو رئيس اللجنة العليا للامتحانات، بوسائل الإعلام كافة في مركز الجامعة لنقل وقائع إعلان نتائج الامتحان الشامل.
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