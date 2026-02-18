إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط

الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط في الكليات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية 2025-2026.

وبينت الوحدة أنها ستقوم بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية بنتائج ترشيحهم، حيث بلغ العدد الإجمالي للطلبة الذين تقدموا بطلبات صحيحة وقاموا بتسديد رسم تقديم طلب الالتحاق 4324 طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول 2983 طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الطلبة الذين أساؤا الاختيار ولم يتم قبولهم في أي من خياراتهم المخزنة في طلب الالتحاق 1341 طالباً وطالبة.