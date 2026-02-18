إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط

وبينت الوحدة أنها ستقوم بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية بنتائج ترشيحهم، حيث بلغ العدد الإجمالي للطلبة الذين تقدموا بطلبات صحيحة وقاموا بتسديد رسم تقديم طلب الالتحاق 4324 طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول 2983 طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الطلبة الذين أساؤا الاختيار ولم يتم قبولهم في أي من خياراتهم المخزنة في طلب الالتحاق 1341 طالباً وطالبة.
وأشارت إلى أنه يمكن للطلبة الإطلاع على نتائج الترشيح واستعراض معدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية 2025-2026 من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوحدة/قسم الدبلوم المتوسط.
