إعلان نتائج ترشيح المنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025

ويتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي www.dsamohe.gov.jo ، حيث تم إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف الخلوية التي قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات.
وسيُعطى الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (12) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة من خلال مراجعة الوزارة / مديرية البعثات / قسم الدارسين في الخارج والاتفاقيات الثقافية، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.
كما يمكن لأي طالب غير مرشح للاستفادة من هذه المنح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن اللواء الإداري أو الاعتباري التابع لها.
للاستفسار يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات ([email protected]) أو الخط الساخن على الرقم (0791420805
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