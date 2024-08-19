إعلان نتائج مسح السكان والصحة الأسرية الأربعاء

وبحسب بيان للدائرة اليوم الاثنين، تشكل بيانات ومعلومات ونتائج مسح السكان والصحة الأسرية DHS مدخلا أساسيا للخطط والبرامج ذات العلاقة بالصحة الأسرية، حيث سيوفر المسح نتائج شاملة ودقيقة وحديثة عن مستويات الانجاب والزواج وتفضيلات الانجاب ووسائل تنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل وممارسات الرضاعة الطبيعية والتغذية ووفيات الأطفال وأمراض نقص المناعة.
يشار إلى أنه من المتوقع مشاركة أكثر من 300 مشارك في هذا المؤتمر من مختلف الجهات الوطنية والدولية المعنية صاحبة العلاقة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الأردنية والعالمية.
-
أخبار متعلقة
-
السير: أزمة مرورية في منطقة الدوار الرابع
-
هيئة الاتصالات تنشر البيانات الإحصائية لقطاع البريد حتى نهاية عام 2023
-
856 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق إربد المركزي
-
الخصاونة يوجه رسالة للأردنيين
-
الحكومة بصدد إنشاء جسر جديد مدفوع الأجر لمستخدميه في عمّان
-
الخصاونة: اتفاق قريب مع أحد صناديق الاستثمار لإنشاء خط سككي في العقبة
-
الحكومة تكشف آخر تطورات مشروع الناقل الوطني للمياه
-
بدء تتبع الصهاريج الناقلة للمياه العادمة في الأغوار والبحر الميت