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إعلان نتائج مسح السكان والصحة الأسرية الأربعاء

دائرة الإحصاءات العامة
دائرة الإحصاءات العامة
الإثنين، 19-08-2024 12:36 م
الوكيل الإخباري-  تعلن دائرة الإحصاءات العامة بعد غد الأربعاء، نتائج مسح السكان والصحة الأسرية التفصيلية الذي نفذته الدائرة العام الماضي، بالتعاون مع الوكالات والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة الأسرية.اضافة اعلان


وبحسب بيان للدائرة اليوم الاثنين، تشكل بيانات ومعلومات ونتائج مسح السكان والصحة الأسرية DHS مدخلا أساسيا للخطط والبرامج ذات العلاقة بالصحة الأسرية، حيث سيوفر المسح نتائج شاملة ودقيقة وحديثة عن مستويات الانجاب والزواج وتفضيلات الانجاب ووسائل تنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل وممارسات الرضاعة الطبيعية والتغذية ووفيات الأطفال وأمراض نقص المناعة.

يشار إلى أنه من المتوقع مشاركة أكثر من 300 مشارك في هذا المؤتمر من مختلف الجهات الوطنية والدولية المعنية صاحبة العلاقة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الأردنية والعالمية. 
gnews

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