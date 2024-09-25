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إعلان هام للطلبة المرشحين للقبول على النظام الموازي

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
الأربعاء، 25-09-2024 10:16 ص
الوكيل الإخباري-  وجه المسجل العام في جامعة البلقاء التطبيقية الطلبة المرشحين للقبول على النظام الموازي بالدينار الأردني في جميع تخصصات برنامج البكالوريوس والتجسير ضمن الدفعة الأولى لاستكمال عملية الدفع الإلكتروني والحصول على الرقم الجامعي ، وذلك على الفصل الدراسي الأول 2024/2025 .اضافة اعلان


واستلم الطلبة المرشحين للقبول على النظام الموازي رسائل (SMS) تفيد بقبولهم من جامعة البلقاء التطبيقية .

وبحسب ما أفاد به مدير وحدة القبول والتسجيل في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور زكريا العطيات فإن آخر تاريخ لاستكمال إجراءات القبول للطلبة سيكون الخميس القادم 26-09-2024 ، علماً بأنه لن يتم استقبال أي طالب لم يقم باستكمال إجراءات قبوله بعد ذلك التاريخ، وإلا يعتبر مستنكفا وفاقدا لمقعده .

  وهذه هي خطوات استكمال إجراءات القبول الالكتروني بحسب مدير  وحدة القبول والتسجيل :
1- يتوجب على الطالب تسديد الرسوم المطلوبة كاملةً لدى أي فرع من فروع البنوك العاملة في الأردن التي توفر خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) خلال 24 ساعة من تقديم الطلب باستخدام رقمه الوطني وإلا يعتبر طلبه لاغياً.
2- ستصل للطالب (3) ثلاث رسائل نصية (SMS) على رقم الهاتف المعتمد للطالب أثناء استكمال القبول.
* الرسالة الأولى (SMS1) : تتضمن قيمة الرسوم الدراسية المطلوب دفعها من قبل الطالب من خلال خدمة الدفع الالكتروني اي فواتيركم.
* الرسالة الثانية (SMS2) : تتضمن الرقم الجامعي للطالب وكلمة السر، وكذلك البريد الالكتروني للطالب وكلمة السر له.
* الرسالة الثالثة (SMS3) : تتضمن مواعيد الحضور إلى الجامعة / الكلية للتقدم لامتحانات المستوى فقط. (بإستثناء طلبة التجسير)
* يرجى من الطلبة الجدد عدم مراجعة الجامعة "أقسام التسجيل" لتسليم كشف الثانوية أو ألأوراق الثبوتية الخاصة بالطالب، حيث أن جميع البيانات الخاصة بالطلبة متوفرة لدى الجامعة.
 
gnews

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