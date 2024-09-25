إعلان هام للطلبة المرشحين للقبول على النظام الموازي

واستلم الطلبة المرشحين للقبول على النظام الموازي رسائل (SMS) تفيد بقبولهم من جامعة البلقاء التطبيقية .
وبحسب ما أفاد به مدير وحدة القبول والتسجيل في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور زكريا العطيات فإن آخر تاريخ لاستكمال إجراءات القبول للطلبة سيكون الخميس القادم 26-09-2024 ، علماً بأنه لن يتم استقبال أي طالب لم يقم باستكمال إجراءات قبوله بعد ذلك التاريخ، وإلا يعتبر مستنكفا وفاقدا لمقعده .
وهذه هي خطوات استكمال إجراءات القبول الالكتروني بحسب مدير وحدة القبول والتسجيل :
1- يتوجب على الطالب تسديد الرسوم المطلوبة كاملةً لدى أي فرع من فروع البنوك العاملة في الأردن التي توفر خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) خلال 24 ساعة من تقديم الطلب باستخدام رقمه الوطني وإلا يعتبر طلبه لاغياً.
2- ستصل للطالب (3) ثلاث رسائل نصية (SMS) على رقم الهاتف المعتمد للطالب أثناء استكمال القبول.
* الرسالة الأولى (SMS1) : تتضمن قيمة الرسوم الدراسية المطلوب دفعها من قبل الطالب من خلال خدمة الدفع الالكتروني اي فواتيركم.
* الرسالة الثانية (SMS2) : تتضمن الرقم الجامعي للطالب وكلمة السر، وكذلك البريد الالكتروني للطالب وكلمة السر له.
* الرسالة الثالثة (SMS3) : تتضمن مواعيد الحضور إلى الجامعة / الكلية للتقدم لامتحانات المستوى فقط. (بإستثناء طلبة التجسير)
* يرجى من الطلبة الجدد عدم مراجعة الجامعة "أقسام التسجيل" لتسليم كشف الثانوية أو ألأوراق الثبوتية الخاصة بالطالب، حيث أن جميع البيانات الخاصة بالطلبة متوفرة لدى الجامعة.
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