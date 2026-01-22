الخميس 2026-01-22 12:14 م

إعلان هام من الأحوال المدنية لجميع المواطنين

إعلان هام من الأحوال المدنية لجميع المواطنين
إعلان هام من الأحوال المدنية لجميع المواطنين
 
الخميس، 22-01-2026 12:04 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات، الخميس، عن الشروط والمواصفات الخاصة بالصور الشخصية المطلوبة لإصدار وتجديد جواز السفر الإلكتروني، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة لدى منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).  اضافة اعلان


وأوضحت الدائرة أن الصورة يجب أن تكون ملونة وحديثة، لا يزيد عمرها عن ستة أشهر، وبخلفية بيضاء نقية وخالية من الظلال أو أي عناصر ظاهرة، على أن يكون مقاسها (35×45) ملم. 

وبيّنت أن الصورة تلتقط بزاوية أمامية تُظهر ملامح الوجه كاملة مع الكتفين، مع تعبير وجه حيادي دون ابتسامة مبالغ فيها أو عبوس، وبجودة عالية وواضحة التفاصيل وخالية من أي مؤثرات أو تعديلات رقمية. 

وشددت الدائرة على عدم السماح بارتداء النظارات الشمسية أو الإكسسوارات التي تحجب ملامح الوجه، وضرورة توفر إضاءة متوازنة دون انعكاسات على الوجه أو العينين. 

وأكدت الأحوال المدنية أن الالتزام بهذه الشروط يسهم في تسهيل إجراءات إصدار الجواز الإلكتروني وضمان مطابقته للمواصفات الدولية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إعلان هام من الأحوال المدنية لجميع المواطنين

أخبار محلية إعلان هام من الأحوال المدنية لجميع المواطنين

ت

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

علم الأردن

أخبار محلية الأردن يستضيف العام الحالي مؤتمرا رفيع المستوى لبحث العمل الإنساني في الحروب

ل

أخبار محلية استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد

ا

أخبار محلية التربية تعمم بضرورة التزام معلمي "الإضافي" بالبصمة لضمان صرف مستحقاتهم

مصر.. القبض على رجل أعمال سوري شهير قبل سفره لتركيا

عربي ودولي مصر.. القبض على رجل أعمال سوري شهير قبل سفره لتركيا

الصناعة والتجارة تعلن خطتها الرمضانية لضمان توفر السلع واستقرار الأسعار

أخبار محلية الصناعة والتجارة تعلن خطتها الرمضانية لضمان توفر السلع واستقرار الأسعار

م

أسواق ومال الأسواق الآسيوية ترتفع عقب استبعاد ترمب للرسوم والعمل العسكري



 






الأكثر مشاهدة