إعلان هام من الأحوال المدنية لجميع المواطنين

12:04 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761914 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات، الخميس، عن الشروط والمواصفات الخاصة بالصور الشخصية المطلوبة لإصدار وتجديد جواز السفر الإلكتروني، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة لدى منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO). اضافة اعلان





وأوضحت الدائرة أن الصورة يجب أن تكون ملونة وحديثة، لا يزيد عمرها عن ستة أشهر، وبخلفية بيضاء نقية وخالية من الظلال أو أي عناصر ظاهرة، على أن يكون مقاسها (35×45) ملم.



وبيّنت أن الصورة تلتقط بزاوية أمامية تُظهر ملامح الوجه كاملة مع الكتفين، مع تعبير وجه حيادي دون ابتسامة مبالغ فيها أو عبوس، وبجودة عالية وواضحة التفاصيل وخالية من أي مؤثرات أو تعديلات رقمية.



وشددت الدائرة على عدم السماح بارتداء النظارات الشمسية أو الإكسسوارات التي تحجب ملامح الوجه، وضرورة توفر إضاءة متوازنة دون انعكاسات على الوجه أو العينين.



وأكدت الأحوال المدنية أن الالتزام بهذه الشروط يسهم في تسهيل إجراءات إصدار الجواز الإلكتروني وضمان مطابقته للمواصفات الدولية.

تم نسخ الرابط





