إعلان هام من الأحوال المدنية لجميع المواطنين

وأوضحت الدائرة أن الصورة يجب أن تكون ملونة وحديثة، لا يزيد عمرها عن ستة أشهر، وبخلفية بيضاء نقية وخالية من الظلال أو أي عناصر ظاهرة، على أن يكون مقاسها (35×45) ملم.
وبيّنت أن الصورة تلتقط بزاوية أمامية تُظهر ملامح الوجه كاملة مع الكتفين، مع تعبير وجه حيادي دون ابتسامة مبالغ فيها أو عبوس، وبجودة عالية وواضحة التفاصيل وخالية من أي مؤثرات أو تعديلات رقمية.
وشددت الدائرة على عدم السماح بارتداء النظارات الشمسية أو الإكسسوارات التي تحجب ملامح الوجه، وضرورة توفر إضاءة متوازنة دون انعكاسات على الوجه أو العينين.
وأكدت الأحوال المدنية أن الالتزام بهذه الشروط يسهم في تسهيل إجراءات إصدار الجواز الإلكتروني وضمان مطابقته للمواصفات الدولية.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات
-
الأردن يستضيف العام الحالي مؤتمرا رفيع المستوى لبحث العمل الإنساني في الحروب
-
استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد
-
التربية تعمم بضرورة التزام معلمي "الإضافي" بالبصمة لضمان صرف مستحقاتهم
-
الصناعة والتجارة تعلن خطتها الرمضانية لضمان توفر السلع واستقرار الأسعار
-
إرسال 6 ملايين رسالة خلوية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات
-
مختصون: نزل اليرموك البيئي يعيد رسم خريطة السياحة البيئية شمالا
-
هيئة الاتصالات بتقرير عن إنجازات عام 2025: تعديل أسعار الخدمات الحصرية للبريد الأردني