إعلان هام من التنفيذ القضائي لجميع المواطنين
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة التنفيذ القضائي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن تحديثات جديدة وشاملة على تطبيق "سند"، جعلت عملية الاستعلام عن القضايا والطلبات المسجلة بحق الأفراد أكثر سهولة ووضوحًا من أي وقت مضى.اضافة اعلان


ويأتي هذا لتوفير خدمة الاستعلام المباشر والسريع، مما يغني المواطنين عن المراجعات الميدانية، ويختصر الوقت والجهد، حيث بات بإمكان مستخدمي التطبيق الاطمئنان على وضعهم القضائي والقانوني خلال ثوانٍ معدودة ومن خلال هواتفهم الذكية.
 
 


