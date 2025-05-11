إعلان هام من هيئة تنظيم النقل البري للأردنيين

الوظيفة الأولى: قانوني مساعد
نوع التعيين: عقد محدد المدة بدوام كامل
المؤهل العلمي: بكالوريوس في القانون
الجنس: لا يشترط
مركز العمل: ضمن محافظة العاصمة
المهام والمسؤوليات: المساهمة بتدقيق ومراجعة القوانين والأنظمة والتعليمات والتشريعات، والتأكد من صحتها وتطبيقها، وصياغة المسودات القانونية، وإعداد العقود التشغيلية
الخبرة العملية: خبرة عملية لا تقل عن سنتين
الشروط الخاصة: أن يكون حاصلاً على إجازة مزاولة مهنة المحاماة
الكفايات المهنية: المعرفة التامة بقواعد الصياغة القانونية وآلية إعداد المسودات القانونية
الوظيفة الثانية: ضابط نقل ركاب
نوع التعيين: عقد محدد المدة بدوام كامل
المؤهل العلمي: بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية أو إدارة الأعمال
الجنس: ذكر
مركز العمل: محافظة العاصمة
الوظيفة الثالثة: مراقب إداري
نوع التعيين: عقد محدد المدة بدوام كامل (شامل)
المؤهل العلمي: دبلوم كلية مجتمع في نظم المعلومات الإدارية أو إدارة الأعمال
الجنس: ذكر
مركز العمل: محافظة البلقاء
المهام والمسؤوليات: متابعة وإنجاز المعاملات والكتب الرسمية الخاصة بمتلقي الخدمة، وإجراء اللازم بشأنها، ومتابعة إدخال البيانات والمعلومات على الأنظمة الإلكترونية، مراقبة أداء المشغلين، وجمع المعلومات المتعلقة بأداء المشغلين ومرافق النقل العام، وإنجاز المعاملات والكتب الرسمية الخاصة بالمكتب
الكفايات المهنية: إتقان إعداد المراسلات والخطابات، وإجراء المسوحات الميدانية، وإعداد التقارير الفنية، وجمع المعلومات
الشروط العامة:
أن يكون المتقدم أردني الجنسية
أن يكون كامل الأهلية
أن يكون سليمًا من الأمراض ولائقًا صحيًا
أن يكون من مواليد عام 1990 فما بعد
أن لا يكون محكومًا بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة
أن لا يكون من المتقاعدين المدنيين أو العسكريين أو متقاعدي الضمان الاجتماعي
أن لا يكون شريكًا في شركة تضامن أو يشارك في إدارة شركة، أو مالكًا لمؤسسة فردية، أو مكتسبًا صفة التاجر وفق قانون التجارة
أن يكون مستوفيًا لمتطلبات إشغال الوظيفة الشاغرة وشروطها وكفاياتها الوظيفية
الوثائق المطلوبة والتي ترفق إلكترونيًا مع الطلب:
صورة مصدقة عن شهادة التحصيل العلمي
صورة مصدقة عن إجازة مزاولة المهنة (لوظيفة قانوني)
صورة عن شهادات الخبرة العملية ذات العلاقة بالوظيفة، مصدقة ومرفقة بكشف بيانات المؤمن عليه من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، موضحًا فيه أن الخبرة مسجلة في قيود المؤسسة
شهادات الخبرة من خارج البلاد تُصدق من وزارة الخارجية الأردنية (لوظيفة قانوني)
موعد التقديم:
يبدأ التقديم اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 2025/5/11 وحتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 2025/5/20
رابط التقديم الإلكتروني:
https://applyjobs.spac.gov.jo
نتائج الفرز وأية معلومات إضافية:
سيتم الإعلان عنها على موقع الهيئة:
https://www.ltrc.gov.jo/jobs-ads
ملاحظات هامة:
لن يتم النظر بأي طلب غير مستوفٍ للشروط والوثائق الواردة في الإعلان، أو بعد انتهاء فترة التقديم
سيتم إرسال إشعار إلكتروني لكل من تقدم بطلب يفيد باستلامه
لا يجوز التقدم إلا على وظيفة واحدة فقط من الوظائف المُعلن عنها بذات الإعلان
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