"إعمار إربد": معرض المنتجات الريفية فرصة لدعم القطاع الزراعي بإقليم الشمال

وافتتح جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الثلاثاء، في مدينة إربد، المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية بالمحافظة.
وأوضح البطاينة ، مساء الثلاثاء، أن هذه التجهيزات للمعرض جاءت بهدف تمكين المزارعين من تسويق منتجاتهم بشكل مباشر أمام المواطنين وزوّار المملكة، لافتًا إلى أن محافظة إربد تُعد محافظة زراعية بامتياز، ما يجعل من المعرض فرصة حقيقية لدعم القطاع الزراعي في إقليم الشمال وتعزيز حضوره الاقتصادي.
وأشار إلى أن المعرض سيشكل واجهة مميزة لمئات السيدات المنتجات لمختلف الصناعات والمنتجات الريفية، بما يسهم في دعم المشاريع الإنتاجية المنزلية وتمكين المرأة اقتصاديًا.
