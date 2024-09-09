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إعمار الطفيلة تباشر بمشروع متنزه المرأة والطفل بمنطقة صويميع

مؤسسة إعمار الطفيلة
مؤسسة إعمار الطفيلة
الإثنين، 09-09-2024 02:15 م

الوكيل الإخباري- باشرت مؤسسة إعمار الطفيلة بمراحل إنشاء مشروع متنزه المرأة والطفل في منطقة صويميع بتكلفة 200 ألف دينار، ضمن مخصصات موازنة مجلس محافظة الطفيلة للعام الحالي.

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وقال رئيس مجلس مؤسسة إعمار الطفيلة مصطفى العوران، إن هذا المشروع جاء تلبية لاحتياجات التجمعات السكنية في العيص وصويميع ومحيمة وغيرها من المناطق التي تفتقر للمتنزهات والحدائق العامة.


وأضاف، أن المتنزه سيضم أقساما ترفيهية وتطويرية لقدرات الأطفال من خلال الألعاب والأنشطة المقترحة والبيئة المناسبة، كما أن المشروع يشمل مبنى للإدارة وقاعات لتطوير مهارات النساء والأطفال، فضلا عن إقامة ساحات للألعاب الرياضية والترفيهية.


وأشار العوران، إلى أن المشروع يهدف إلى تفعيل دور الطفل والمرأة في المجتمع وزيادة الأنشطة اللامنهجية التي يقوم بها الأطفال، مبينا أن المؤسسة تبرعت بأرض المشروع البالغة 14 دونما.


من جهته، قال رئيس مجلس محافظة الطفيلة احمد الحوامدة، إن دعم هذا المشروع من قبل المجلس يأتي في إطار التوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجال الحدائق العامة والمتنزهات، لافتا إلى ان هذا المشروع يضم ساحات للأسرة لغايات الاستجمام والترفيه وساحات وملاعب، إضافة لمكتبة للطفل.


وأوضح، انه سيتم إنارة الحديقة بشكل يتلاءم وطبيعتها الترفيهية لتكون مكانا جاذبا للعائلات وإقامة النشاطات الثقافية والفنية فيها.


ولفت إلى أن المشروع سيسهم في خدمة أهالي المناطق المجاورة من خلال إيجاد متنفس للمواطنين إضافة الى تمكين المواطنين من الاستفادة من النشاطات الرياضية والتطوعية والألعاب المنوعة التي ستنفذ في هذا المتنزه.

 
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