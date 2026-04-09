إغلاقات وتحويلات في عدد من شوارع البحر الميت غدا الجمعة

07:29 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات عن إغلاق وتحويل حركة السير في عدد من الطرق المؤدية إلى مسارات برومين ألترا ماراثون البحر الميت، غدا الجمعة ، بالتنسيق مع أمانة عمّان الكبرى وإدارة السير المركزية، حرصا على سلامة المشاركين والمجتمع المحلي.





ويأتي تنظيم هذا الحدث السنوي تأكيدا لمكانة الأردن كوجهة متميزة للسياحة الرياضية، حيث يقام السباق في منطقة البحر الميت، وفق أعلى المعايير الدولية التي تضمن سلامة العدائين وجودة التنظيم.



وسيتم إغلاق الطرق المؤدية لمسارات السباق اعتبارا من منتصف ليل يوم الجمعة الساعة 12 صباحا وحتى 1 ظهرا من نفس اليوم، حيث سيتم إغلاق الطريق من بعد إشارات الرامة باتجاه مثلث المغطس باتجاه واحد ابتداء من 12 بعد منتصف الليل، كما سيتم إغلاق الطريق من مثلث المغطس باتجاه منطقة الفنادق ولغاية شاطئ عمان السياحي ابتداء من 2 فجرا، إضافة إلى إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى المغطس إغلاقا تاما اعتبارا من نفس التوقيت، كما سيتم إغلاق الشارع ما بين نقطة التفتيش ومنطقة الفنادق بشكل جزئي ابتداء من منتصف الليل، وكليا اعتبارا من 4 فجرا وحتى 1 ظهرا.



وتنوه الجمعية إلى أن منطقة تجمع واصطفاف المركبات والحافلات لهذا العام ستكون في ساحة صيانة الرالي المقابلة لفندق كراون بلازا في البحر الميت.



وفيما يتعلق بالطرق البديلة، يمكن للمواطنين الراغبين بالتوجه إلى جسر الملك حسين استخدام طريق الشونة الجنوبية من مثلث الرامة، أو عبر طريق نقطة سطح البحر باتجاه سد الكفرين ومن ثم الشونة الجنوبية، كما يمكن الوصول إلى المغطس عبر الطرق الخلفية من منطقة المزارع، إضافة إلى إمكانية استخدام شارع الفنادق بحذر وباتجاهين من مثلث الرامة وحتى شاطئ عمان السياحي، وكذلك استخدام طريق بانوراما البحر الميت – مادبا للقادمين من الجنوب باتجاه عمان.



ويتضمن الحدث 3 سباقات رئيسية، حيث ينطلق سباقا 50 كم ألترا ماراثون (فردي/تتابع) و21 كم نصف ماراثون عند 6 صباحا من مقابل شاطئ عمان السياحي، فيما ينطلق سباق 21 كم لذوي الإعاقة عند 6 صباحا من نفس الموقع، بينما ينطلق سباق 10 كم عند 9 صباحا من بعد 2 كم من مثلث المغطس.



وأكدت الجمعية أن هذه الإجراءات المرورية تأتي لضمان أعلى مستويات السلامة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة واستخدام الطرق البديلة لتفادي الازدحامات.





