إغلاقات وتحويلات مرورية على طرق خارجية الجمعة

وتنوه المديرية أنه وبالتنسيق مع محافظ جرش والدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام سيتم تحويل السير على هذا الطريق وفق الآتي:
١- الاتجاه من عمان _جرش_اربد استخدام فتحة الالتفاف البديلة بجانب جسر المشاة
٢-الاتجاه من اربد الى جرش باتجاه عمان استخدام الطريق البديل مدخل كفرخل _ تقاطع كفرخل وفتحة الالتفاف البديلة بجانب جسر المشاة.
وتدعو مديرية أشغال محافظة جرش الأخوة المواطنين سالكي الطريق أخذ الحيطة والحذر خلال فترة الاغلاق والالتزام بالإشارات الارشادية والتحذيرية الموضوعة في الموقع والتعاون مع كوادرها وكوادر الأمن العام المتواجدة في الموقع.
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