 
الخميس 2024-12-19 09:31 ص
 

إغلاقات وتحويلات مرورية على طرق خارجية الجمعة

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 19-12-2024 09:00 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية أشغال محافظة جرش عن إغلاق طريق عمان-جرش-إربد بمنطقة مثلث كفر خل لمدة ثمان ساعات تبدأ الساعة الواحدة من فجر يوم الجمعة وحتى الساعة التاسعة من صباح ذات اليوم، وذلك بهدف تركيب جسر مشاة في الموقع.اضافة اعلان


وتنوه المديرية أنه وبالتنسيق مع محافظ جرش والدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام سيتم تحويل السير على هذا الطريق وفق الآتي:

١- الاتجاه من عمان _جرش_اربد استخدام فتحة الالتفاف البديلة بجانب جسر المشاة

٢-الاتجاه من اربد الى جرش باتجاه عمان استخدام الطريق البديل مدخل كفرخل _ تقاطع كفرخل وفتحة الالتفاف البديلة بجانب جسر المشاة.

وتدعو مديرية أشغال محافظة جرش الأخوة المواطنين سالكي الطريق أخذ الحيطة والحذر خلال فترة الاغلاق والالتزام بالإشارات الارشادية والتحذيرية الموضوعة في الموقع والتعاون مع كوادرها وكوادر الأمن العام المتواجدة في الموقع.
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي مقتل 13 شخصا في اصطدام قارب للبحرية الهندية بعبارة ركاب - فيديو

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

عربي ودولي بلينكن: لن نسمح بأن تكون سوريا "أرضا خصبة للإرهاب"

ا

عربي ودولي العثور على عناصر معدنية سامة في غبار بركان شيفليوتش

تعبيرية

أخبار محلية إغلاقات وتحويلات مرورية على طرق خارجية الجمعة

تعبيرية

أخبار محلية 27 الف أردني سجلوا للحج وتوقع الإعلان عن الأسماء خلال شهرين

H

وظائف اعلان استقطاب صادر عن سلطة وادي الأردن

تعبيرية

أخبار محلية الأردن .. 8 إصابات متوسطة وخفيفة بحوادث سير

تعبيرية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل كبير



 




الأكثر مشاهدة