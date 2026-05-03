إغلاق أجزاء من طريق الرويشد بسبب الغبار وانعدام الرؤية

الوكيل الإخباري- حذرت إدارة الدوريات الخراجية المواطنين ومستخدمي طريق رويشد من أن الطريق يشهد غبار كثيف وانعدام تام لمدى الرؤية.

وأشارت إلى قطع حركة السير من محطة الاشقف باتجاه الرويشد ومن محطة الكرامة باتجاه الرويشد بسبب الرياح الشديدة المثيرة للغبار تحديدا منطقة مقاط.