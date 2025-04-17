إغلاق باب الترشح لانتخابات نقابة المهندسين

10:07 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة المهندسين الأردنيين، الخميس، عن إغلاق باب الترشح لانتخاب نقيب المهندسين ونائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة التي ستجري في 9 من شهر أيار المقبل. اضافة اعلان





وانتهت فترة التسجيل بترشح 5 مهندسين للتنافس على منصب النقيب وهم: جميل محمد الخطيب، عبد الله غوشة، نايف البصول، بسام أبو ياسين، خالد أبو رمان، فيما ترشح لمنصب نائب النقيب، 10 مهندسين، وهم؛ أحمد الفلاحات، عبد الهادي المشايخ، إبراهيم السمامعة، عامر الحباشنة، عبد الكريم أبو هزيم، كمال الدباس، رائد حدادين، محمد العناتي، عبد العزيز هنداوي، ومحمد بركات.



وترشح لعضوية مجلس النقابة، 4 مهندسين عن شعبة الهندسة المدنية التي تمثل بالمجلس بمقعدين، وهم: مالك العلوان، سمير الخطيب، علي مسلم، يوسف أبو عنزة، و3 مهندسين عن شعبة الهندسة المعمارية، هم: عماد الدباس ومازن النابلسي، ويحيى إبراهيم، و 4 مهندسين عن شعبة الهندسة الميكانيكية، وهم: محمد بني إسماعيل، سيف الزيادين، وائل الحوراني، مصلح أبو الرب، و 5 مهندسين عن شعبة الهندسة الكهربائية التي تمثل في المجلس بمقعدين، وهم هيثم شقرة، محمد العساسفة، علاء الدين الزعبي، عصام طراد، إسماعيل النهار.



وعن شعبة هندسة المناجم والتعدين ترشح 3 مهندسين وهم، عمر طاهات، صالح الغويري، رائد الحموز، كذلك ترشح عن شعبة الهندسة الكيماوية 3 مهندسين وهم، ليندا الحمود، أمجد النسور، رامي حمام.



وأشار رئيس لجنة إدارة الانتخابات، الأمين العام لنقابة المهندسين المهندس علي ناصر، إلى أنه وبعد إغلاق باب الترشح جرى التأكد من توفر الشروط القانونية لدى جميع المرشحين.