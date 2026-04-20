الإثنين 2026-04-20 04:01 م

إغلاق تقاطع شارع البترول مع جحفية لمدة شهر

الإثنين، 20-04-2026 02:42 م
الوكيل الإخباري-   باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، من خلال مديرية أشغال محافظة إربد، تنفيذ أعمال عطاء توسعة وإنشاء دوار على تقاطع طريق البترول مع منطقة جحفية، بتمويل من مجلس محافظة إربد.


ويتضمن تنفيذ المشروع وفق بيان الوزارة اليوم الاثنين، إغلاقا تاما لتقاطع طريق إربد المزار مع طريق البترول لمدة شهر كامل اعتبارا من اليوم الاثنين، لغايات إتمام العمليات الإنشائية والفنية اللازمة لتطوير التقاطع ورفع مستوى الأمان المروري فيه.

وقد أكملت الوزارة التجهيزات الخاصة بتحويلة سير بديلة لضمان استمرارية الحركة المرورية في المنطقة، حيث جرى تزويدها بجميع اللوحات الإرشادية والتحذيرية وعناصر السلامة المرورية الضرورية لتوجيه السائقين بشكل آمن.

ودعت مديرية أشغال إربد المواطنين وسالكي الطريق إلى ضرورة التعاون والالتزام التام بتعليمات الكوادر العاملة في الموقع والتقيد بالشواخص المرورية الموضوعة، حفاظاً على سلامتهم وضماناً لإنجاز الأعمال ضمن الجدول الزمني المحدد.
 
 


أخبار محلية القطامين يبحث مع السفير العراقي تعزيز التعاون في قطاع النقل

تفاصيل مؤلمة بعد وفاة الشاب محمد عضيبات بحادث سير مؤلم

أخبار محلية تفاصيل مؤلمة بعد وفاة الشاب محمد عضيبات بحادث سير مؤلم

فلسطين محافظة القدس تحذر من دعوات لاقتحام الأقصى ورفع علم الاحتلال الأربعاء المقبل

زين تطلق دورات مجانية جديدة للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية وأجهزة الألعاب الإلكترونية

أخبار الشركات زين تطلق دورات مجانية جديدة للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية وأجهزة الألعاب الإلكترونية

وزير الطاقة: فلس الريف يزوّد 278 موقعا ومنزلا بالكهرباء بكلفة 944 ألف دينار خلال آذار

أخبار محلية وزير الطاقة: فلس الريف يزوّد 278 موقعا ومنزلا بالكهرباء بكلفة 944 ألف دينار خلال آذار

شؤون برلمانية طاقة الأعيان تقر مشروع قانون "اتفاقية أبو خشيبة"

عون: اخترت التفاوض لوقف الحرب .. ونحن فقط من سيفاوض

عربي ودولي عون: اخترت التفاوض لوقف الحرب .. ونحن فقط من سيفاوض

أخبار محلية الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي



 
 






