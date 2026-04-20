إغلاق تقاطع شارع البترول مع جحفية لمدة شهر

ويتضمن تنفيذ المشروع وفق بيان الوزارة اليوم الاثنين، إغلاقا تاما لتقاطع طريق إربد المزار مع طريق البترول لمدة شهر كامل اعتبارا من اليوم الاثنين، لغايات إتمام العمليات الإنشائية والفنية اللازمة لتطوير التقاطع ورفع مستوى الأمان المروري فيه.
وقد أكملت الوزارة التجهيزات الخاصة بتحويلة سير بديلة لضمان استمرارية الحركة المرورية في المنطقة، حيث جرى تزويدها بجميع اللوحات الإرشادية والتحذيرية وعناصر السلامة المرورية الضرورية لتوجيه السائقين بشكل آمن.
ودعت مديرية أشغال إربد المواطنين وسالكي الطريق إلى ضرورة التعاون والالتزام التام بتعليمات الكوادر العاملة في الموقع والتقيد بالشواخص المرورية الموضوعة، حفاظاً على سلامتهم وضماناً لإنجاز الأعمال ضمن الجدول الزمني المحدد.
