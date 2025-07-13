إغلاق ثلاثة مشاغل غير مرخصة لتصنيع الأجبان المخالفة

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الوكيل الإخباري- بناءً على التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد أن صحة المواطن خط أحمر، وتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بتطبيق القانون بحق المخالفين، نفذت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة وقوات البادية، حملة رقابية مشددة تعكس التزام المؤسسة العامة الغذاء والدواء بضمان سلامة الغذاء، وحماية المستهلك، والتصدي بشكل استباقي لأي تجاوزات تمس الأمن الغذائي، نتج عنها إغلاق ثلاث مشاغل غير مرخصة لتصنيع الأجبان المخالفة. اضافة اعلان





وأوضح مدير عام المؤسسة، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، في بيان صحفي، أن فرق الرقابة والتفتيش حجزت كامل الكمية المضبوطة قبل توزيعها إلى الأسواق، مشيرًا إلى أن الغذاء المتداول في الأسواق آمن نتيجة الحملات الرقابية المشددة التي تنفذها المؤسسة بشكل مستمر بصفتها الجهة الضامنة لسلامة الغذاء وذلك لضمان الالتزام بتطبيق المعايير والاشتراطات الصحيه دون تهاون مع أي مخالفات للقوانين والتعليمات الناظمة.