إغلاق ثلاثة مشاغل غير مرخصة لتصنيع الأجبان المخالفة

وأوضح مدير عام المؤسسة، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، في بيان صحفي، أن فرق الرقابة والتفتيش حجزت كامل الكمية المضبوطة قبل توزيعها إلى الأسواق، مشيرًا إلى أن الغذاء المتداول في الأسواق آمن نتيجة الحملات الرقابية المشددة التي تنفذها المؤسسة بشكل مستمر بصفتها الجهة الضامنة لسلامة الغذاء وذلك لضمان الالتزام بتطبيق المعايير والاشتراطات الصحيه دون تهاون مع أي مخالفات للقوانين والتعليمات الناظمة.
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