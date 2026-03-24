إغلاق جزئي لمحمية البترا الأثرية غداً بسبب الأحوال الجوية

سلطة إقليم البترا
الثلاثاء، 24-03-2026 05:44 م

الوكيل الإخباري-   قررت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، إغلاق محمية البترا الأثرية عند الساعة الثانية بعد ظهر يوم غد الأربعاء، كإجراء احترازي بسبب الظروف الجوية المتوقعة، وأن آخر موعد لبيع التذاكر لدخول الموقع الأثري سيكون الساعة الواحدة ظهرا.

وأكد مفوض المحمية الأثرية والسياحة في السلطة المهندس يزن المحادين، أن زيارة يوم غد ستقتصر على المسار الرئيسي فقط للساعة الثانية ظهرا، فيما سيتم إغلاق عدد من المسارات، وهي: خبثا، والمدرس، وسطوح النبي هارون، والطريق الخلفي.


وقال المحادين، إن هذه الخطوة تأتي كإجراء احترازي وحفاظا على سلامة الزوار في ظل الظروف الجوية المتوقعة.

 
 


علما الولايات المتحدة والهند.

عربي ودولي سفير الولايات المتحدة بالهند: مودي وترامب بحثا أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحا

الإمارات: التعامل مع 3 صواريخ و8 طائرات مسيرة من إيران

عربي ودولي الإمارات تعلن مقتل متعاقد مدني بالقوات المسلحة الإماراتية في البحرين

"صندوق الأمان" يمدد فترة التقديم لمنح التدريب المهني

ورشة تدريبية حول تمكين المرأة النقابية

أسواق ومال الولايات المتحدة تتوصل إلى اتفاقية "تاريخية" مع شركة "توتال إنرجي"

عربي ودولي الرئيس اللبناني يؤكد حصرية السلاح بيد الدولة ويرفض جر البلاد إلى حروب الآخرين

أخبار محلية "الزراعة" تفعل الخط الساخن للإبلاغ عن التعديات على الحراج



 






