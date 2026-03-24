إغلاق جزئي لمحمية البترا الأثرية غداً بسبب الأحوال الجوية

الوكيل الإخباري- قررت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، إغلاق محمية البترا الأثرية عند الساعة الثانية بعد ظهر يوم غد الأربعاء، كإجراء احترازي بسبب الظروف الجوية المتوقعة، وأن آخر موعد لبيع التذاكر لدخول الموقع الأثري سيكون الساعة الواحدة ظهرا.

وأكد مفوض المحمية الأثرية والسياحة في السلطة المهندس يزن المحادين، أن زيارة يوم غد ستقتصر على المسار الرئيسي فقط للساعة الثانية ظهرا، فيما سيتم إغلاق عدد من المسارات، وهي: خبثا، والمدرس، وسطوح النبي هارون، والطريق الخلفي.