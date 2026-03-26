إغلاق جسر الشامية في معان مؤقتاً بسبب ارتفاع منسوب المياه

الوكيل الإخباري- قررت غرفة الطوارئ في بلدية معان الكبرى، اليوم الخميس، إغلاق جسر الشامية المحاذي لجمعية بئر الشامية التعاونية بشكل مؤقت، إثر ارتفاع منسوب المياه وفيضان السيل فوق الجسر، نتيجة المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

اضافة اعلان



وقال رئيس لجنة البلدية بالإنابة، راكان الرواد، إن الجسر الذي يربط بين طريق السطح وحي الشامية، تم إغلاقه احترازيا، حيث جرى وضع حواجز تحذيرية لمنع عبور المركبات والمشاة، حفاظا على السلامة العامة.



وأضاف أن البلدية شكلت ورشة فنية للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية، تضم 16 فريقا ميدانيا، تعمل على مدار الساعة في مختلف مناطق المدينة، لمتابعة ملاحظات المواطنين، وتفقد مواقع تجمع مياه الأمطار والبؤر الساخنة، إلى جانب الاستجابة السريعة لأي طارئ.



وأكد الرواد أن الجسر سيعاد فتحه فور انحسار تأثير المنخفض الجوي، وبعد التأكد من سلامته بشكل كامل.



ودعت البلدية المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والأودية، وعدم محاولة عبور الجسر سواء سيرا على الأقدام أو بالمركبات تحت أي ظرف، والالتزام بالإرشادات والحواجز الموضوعة.