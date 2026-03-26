إغلاق جسر الشامية في معان مؤقتاً بسبب ارتفاع منسوب المياه

الخميس، 26-03-2026 04:08 م

الوكيل الإخباري- قررت غرفة الطوارئ في بلدية معان الكبرى، اليوم الخميس، إغلاق جسر الشامية المحاذي لجمعية بئر الشامية التعاونية بشكل مؤقت، إثر ارتفاع منسوب المياه وفيضان السيل فوق الجسر، نتيجة المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

وقال رئيس لجنة البلدية بالإنابة، راكان الرواد، إن الجسر الذي يربط بين طريق السطح وحي الشامية، تم إغلاقه احترازيا، حيث جرى وضع حواجز تحذيرية لمنع عبور المركبات والمشاة، حفاظا على السلامة العامة.


وأضاف أن البلدية شكلت ورشة فنية للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية، تضم 16 فريقا ميدانيا، تعمل على مدار الساعة في مختلف مناطق المدينة، لمتابعة ملاحظات المواطنين، وتفقد مواقع تجمع مياه الأمطار والبؤر الساخنة، إلى جانب الاستجابة السريعة لأي طارئ.


وأكد الرواد أن الجسر سيعاد فتحه فور انحسار تأثير المنخفض الجوي، وبعد التأكد من سلامته بشكل كامل.


ودعت البلدية المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والأودية، وعدم محاولة عبور الجسر سواء سيرا على الأقدام أو بالمركبات تحت أي ظرف، والالتزام بالإرشادات والحواجز الموضوعة.


كما دعت القادمين من طريق السطح باتجاه حي الشامية والعكس إلى استخدام الشارع الرئيسي كمسار بديل، لحين إعادة فتح الجسر، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو حالات طارئة من خلال غرفة الطوارئ على الأرقام: 0799079111، و0791481128، 0795902823، و0795134666.

 
 


"الإدارة المحلية": التعامل مع جميع الملاحظات الواردة جراء المنخفض الجوي في الكرك

أخبار محلية "الإدارة المحلية": التعامل مع جميع الملاحظات الواردة جراء المنخفض الجوي في الكرك

أخبار محلية إغلاق جسر الشامية في معان مؤقتاً بسبب ارتفاع منسوب المياه

