إغلاق جسر مدخل المطار بدءا من الثلاثاء .. وتحويلات مرورية

12:48 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاشغال العامة والاسكان، عن بدء اعمال استكمال مشروع صيانة وإعادة تأهيل الجسور ضمن محافظة العاصمة (الحزمة الأولى) والمتضمن جسر الفردوس مرج الحمام، جسر الدوار الثامن، جسر مادبا، جسر القسطل، جسر مدخل مطار الملكة علياء الدولي. اضافة اعلان





وقالت الوزارة إنه سيتم البدء بإستبدال فواصل التمدد القائمة والمتضررة أعلى جسر مدخل مطار الملكة علياء الدولي بفواصل تمدد جديدة.



وأضافت، أنه نظرا لأهمية الجسر وحاجته للصيانة سيبدأ العمل من يوم غد الثلاثاء وحتى 19/02/2025 على أن يكون العمل على مرحلتين، الأمر الذي يتطلب إغلاق جزئي أعلى الجسر بإتجاه المطار أمام حركة السير القادم من عمان بحيث يكون العمل بداية بالمسرب الأيسر أعلى الجسر ومن ثم الأيمن بالتناوب وبشكل يضمن إنسيابية حركة السير، وإغلاق كامل لحركة السير أعلى الجسر القادم من المطار بإتجاه العقبة كونه مسرب واحد غير قابل للفصل وتحويل حركة السير بإتجاه عمان ومن ثم الإلتفاف من النفق قبل مسجد الفايز والعودة بإتجاه العقبة بالتزامن مع أعمال المسرب الأيسر بإتجاه المطار.



وستكون مدة العمل 12 يوما لكل مرحلة، وحسب ظروف العمل في الموقع، حيث سيتم وبالتعاون مع إدارة الدوريات الخارجية وإدارة السير اجراء تحويلات مرورية حسب نموذج التحويلة المرفق، اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء 28/01/2025، وستعمل الوزراة على تأهيل التحويلات المرورية وتجهيزها بكافة عناصر السلامة العامة.